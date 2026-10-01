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ΗΠΑ – Ευρώπη: «Παζάρι» για τα αποθέματα ντίζελ με φόντο τις τιμές
Ειδήσεις
23:35 - 01 Οκτ 2026

ΗΠΑ – Ευρώπη: «Παζάρι» για τα αποθέματα ντίζελ με φόντο τις τιμές

Reporter.gr Newsroom

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (1/10) σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να ζητήσει από ευρωπαϊκές χώρες να διαθέσουν στην αγορά μέρος των αποθεμάτων ντίζελ που διατηρούν.  

Νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ είχε επιβεβαιώσει τις σχετικές πληροφορίες, δηλώνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να προχωρήσουν σε αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ.

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ζητήσει από τη Γερμανία και τη Γαλλία να διαθέσουν έκτακτα αποθέματα ντίζελ, με στόχο να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των υψηλών διεθνών τιμών των καυσίμων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ προς την Ευρώπη.

«Η Ευρώπη μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατάσταση και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το κάνει. Είναι η στιγμή για μια συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, καθώς μπαίνουμε στην περίοδο της συγκομιδής και στην περίοδο αυξημένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης τον χειμώνα. Τώρα είναι η ώρα να διοχετευθεί περισσότερο ντίζελ στην αγορά και αυτό το ντίζελ είναι διαθέσιμο. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια θετικά νέα», δήλωσε ο Κρις Ράιτ.

Συντονισμένη ευρωπαϊκή στάση

Ενώ η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση προς την Ευρώπη για την αποδέσμευση αποθεμάτων, πέντε ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης, να αντιμετωπίσουν το αμερικανικό αίτημα με «μία φωνή», σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Politico.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσουν κοινή απάντηση στις πιέσεις της Ουάσινγκτον για την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου. Οι πιέσεις συνοδεύονται από την απειλή ενδεχόμενης απαγόρευσης των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ προς την Ευρώπη, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλείται το δημοσίευμα.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι και οι πέντε χώρες έχουν δεχθεί ξεχωριστά πιέσεις από τις ΗΠΑ προκειμένου να διαθέσουν μέρος των αποθεμάτων τους.

Κατά την ίδια συνάντηση, οι πέντε χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές πιέσεις με «συντονισμένη φωνή», οποιαδήποτε απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων να λαμβάνεται σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και να επιδιώξουν την αποκλιμάκωση της έντασης στις επαφές τους με την αμερικανική πλευρά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ο οποίος εδρεύει στο Παρίσι και συντονίζει την ενεργειακή πολιτική των ανεπτυγμένων χωρών, είχε αναλάβει αντίστοιχο συντονιστικό ρόλο στην αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων νωρίτερα φέτος, μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Στόχος είναι η «αποκλιμάκωση», ανέφερε μία από τις πηγές. «Να είμαστε κατά κάποιον τρόπο αποφασιστικοί, αλλά θετικοί στην επικοινωνία... Όταν έχεις απέναντί σου ένα πεινασμένο λιοντάρι, δεν παίζεις απαραίτητα βρόμικα παιχνίδια μαζί του».

Παράλληλα, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ορισμένες από τις οποίες έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ, αναμένεται να συζητήσουν την Παρασκευή τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν στο αμερικανικό αίτημα.

Αίτημα για 120 εκατ. βαρέλια

Σύμφωνα με το Politico, το αίτημα του Κρις Ράιτ αφορά την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα σε διάστημα έξι μηνών. Η συγκεκριμένη ποσότητα αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών αποθεμάτων ντίζελ που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σημαντικά, υπό την επίδραση των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν, γεγονός που εντείνει την πίεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναζητήσει τρόπους περιορισμού του κόστους των καυσίμων ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών.

Οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εξαγωγέα ντίζελ προς την Ευρώπη, καλύπτοντας σήμερα περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, μια ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

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