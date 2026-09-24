Η Ρωσία χαιρετίζει την πρόσκληση Τραμπ για τους G20 – Σκεπτική η Ευρώπη

Η Ρωσία χαιρέτισε την πρόσκληση της αμερικανικής κυβέρνησης προς τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Φλόριντα, στα τέλη του έτους, δηλώνοντας ότι «εκτιμά πραγματικά» την πρόταση. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση.

Όπως σημειώνει το CNBC, η πρόσκληση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, όπου οι κυβερνήσεις έχουν ενισχύσει τις αμυντικές τους δαπάνες και τις ένοπλες δυνάμεις τους μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι φοβάται πως η Ρωσία θα μπορούσε να εκλάβει την πρόσκληση ως «ενθάρρυνση να συνεχίσει τις επιθετικές της πολιτικές».

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι είναι «πραγματικά, πολύ, πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς αυτή τη μεταχείριση» απέναντι στον Πούτιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει τον Πούτιν στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο. Εκεί, όπως είπε, θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία για εκείνον να συνομιλήσει, όχι μόνο με τον πρόεδρο, αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου. Ελπίζουμε ότι θα αποδεχθεί την πρόσκληση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Εάν υπάρξει άλλη μια ευκαιρία να συναντηθούν και υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός πίσω από τη συνάντηση, αυτό θα ήταν καλό», πρόσθεσε.

Κρεμλίνο: «Εκτιμούμε πραγματικά την ευγενική πρόσκληση»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα «εκτιμά πραγματικά» την «ευγενική» πρόσκληση.

«Την εκτιμούμε. Θα εξεταστεί και στη συνέχεια θα συμφωνηθεί και θα ληφθεί η σχετική απόφαση», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA Novosti.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και κόμβους εφοδιασμού και μεταφορών. Το Κίεβο έχει προειδοποιήσει ότι ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος για τη Ρωσία, εάν δεν επιτευχθεί εκεχειρία τις επόμενες εβδομάδες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι και η ίδια η Ουκρανία φοβάται μια ακόμη σκληρή χειμερινή περίοδο.

Μιλώντας την Τετάρτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τον Πούτιν «ασθενή μηδέν» και «εκείνον από τον οποίο εξακολουθεί να εξαπλώνεται η ιδέα του πολέμου».

Κάλας: «Ο λάθος δρόμος»

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στον πόλεμο έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο τους τελευταίους μήνες, καθώς οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον πόλεμο με το Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ ταξίδεψαν για πρώτη φορά στην Ουκρανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα για συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

Σε συνέντευξή της στο Sky News, η Κάλας δήλωσε ότι η αμερικανική πρόσκληση προς τον Πούτιν θα πρέπει να συζητηθεί με τους πολιτικούς ηγέτες και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

«Είναι ξεκάθαρα, κατά τη γνώμη μου, ο λάθος δρόμος να κανονικοποιούμε ανθρώπους που ξεκινούν πολέμους, που παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, που σκοτώνουν και δίνουν εντολές για τη δολοφονία αμάχων, που αγνοούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και προκαλούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη καταστροφή και δυστυχία στους ανθρώπους», δήλωσε.

«Με την κανονικοποίηση αυτής της συμπεριφοράς, πιστέψτε με, θα έχουμε περισσότερα τέτοια φαινόμενα σε ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

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