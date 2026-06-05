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Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ
Ειδήσεις
19:56 - 05 Ιουν 2026

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν θέτει ως βασική προϋπόθεση για την πρόοδο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας με τις ΗΠΑ την αποδέσμευση συνολικών κεφαλαίων ύψους 24 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρεται, η Τεχεράνη ζητεί την άμεση αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων αμέσως μετά την υπογραφή μιας πιθανής ενδιάμεσης συμφωνίας, ενώ προβλέπει και δεύτερη δόση ύψους άλλων 12 δισ. δολαρίων σε μεταγενέστερο στάδιο, στο πλαίσιο μιας συνολικότερης διευθέτησης.

Παρά τις επαφές, το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει σημαντικό, καθώς οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή —ιδίως στον Λίβανο και γύρω από το Στενό του Ορμούζ— επιβαρύνουν το διπλωματικό κλίμα και απειλούν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες.

Κλιμάκωση εντάσεων σε Λίβανο και θαλάσσιες περιοχές

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να συνδέεται και με τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε την Τετάρτη μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, αναφέρεται ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σφοδρές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να απαντά και παράλληλα να απορρίπτει τη συμφωνία εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα, νέα ένταση σημειώθηκε στη Θάλασσα του Ομάν, όπου ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξαπέλυσαν προειδοποιητικά πυρά προς αμερικανικά αντιτορπιλικά, επικαλούμενα ανακοίνωση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο πλαίσιο αντιμετώπισης «αμερικανικών ναυτικών παρενοχλήσεων», εκτοξεύθηκαν πύραυλοι τύπου Qadir καθώς και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς συγκεκριμένα αντιτορπιλικά στην περιοχή.

Αναφέρεται ακόμη ότι τα πλοία με κωδικούς DDG-103 και DDG-87 αποχώρησαν από τη Θάλασσα του Ομάν και κινήθηκαν προς τον Ινδικό Ωκεανό μετά το περιστατικό, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της απομάκρυνσής τους.

Στενό του Ορμούζ και ενεργειακές εντάσεις

Παράλληλα, η Τεχεράνη επιμένει στην πρόθεσή της να επιβάλει τέλη υπηρεσιών για πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για διόδια ή τέλη διέλευσης. Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αμερικανικές τοποθετήσεις, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υπογραμμίσει ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή θα πρέπει να παραμένει ελεύθερη.

Προειδοποιήσεις προς χώρες του Κόλπου

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς τα κράτη του Κόλπου, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, εφόσον χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, θα θεωρούνται «νόμιμοι στόχοι».

Συνολικά, οι εξελίξεις αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις διπλωματικές διεργασίες να παραμένουν εύθραυστες και την περιφερειακή αστάθεια να λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας στις διαπραγματεύσεις.

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