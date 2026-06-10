Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Επστάιν: Δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί ποτέ

Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της αμερικανικής Βουλής βρέθηκε την Τετάρτη (10/6) ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, προκειμένου να καταθέσει σχετικά με τις επαφές του με τον διαβόητο, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Αμερικανό επιχειρηματία Τζέφρι Επστάιν.

«Δεν θα έπρεπε να είχα συναντηθεί ποτέ μαζί του», παραδέχτηκε ο Γκέιτς στην εισαγωγική του τοποθέτηση, το κείμενο της οποίας δημοσίευσε ο ίδιος στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το CNBC.

«Με βάση όσα γνωρίζω τώρα, καταλαβαίνω ότι ακόμη και αν είχε εξασφαλίσει τους νέους δωρητές που υποσχέθηκε στο Ίδρυμα Γκέιτς, αυτό δεν θα δικαιολογούσε σε καμία περίπτωση τη συναναστροφή μου μαζί του», προσέθεσε ο ίδιος.

Φτάνοντας στον χώρο περίπου μία ώρα πριν από την ακρόασή του από την Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής, ο Γκέιτς έκανε μια σύντομη δήλωση, λέγοντας: «Ελπίζω ότι η κατάθεσή μου θα φανεί χρήσιμη στο σημαντικό έργο της επιτροπής για την απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα».

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Εκπρόσωπος του Γκέιτς, ανέφερε στο CNBC πως ο επιχειρηματίας «χαιρετίζει την ευκαιρία να παρουσιαστεί ενώπιον της Επιτροπής. Αν και δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας ούτε συμμετείχε σε καμία από τις παράνομες δραστηριότητες του Επστάιν, ανυπομονεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της επιτροπής για να στηρίξει το σημαντικό έργο της».

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Ο Γκέιτς είναι ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα που περνούν από το μικροσκόπιο της επιτροπής, η οποία ερευνά εδώ και μήνες το δίκτυο των υψηλόβαθμων φίλων του Επστάιν.

Σημειώνεται πως η κατάθεση του Γκέιτς έρχεται μία ημέρα μετά την εξέταση της Λέσλι Γκροφ, της επί σειρά ετών πρώην προσωπικής βοηθού του Επστάιν.

Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της κατάθεσής του αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τζέιμς Κόμερ, από το Κεντάκι, που προεδρεύει της επιτροπής, δήλωσε στους δημοσιογράφους μία ημέρα νωρίτερα (Τρίτη, 9/6) ότι «όλα είναι ανοιχτά» όσον αφορά τις ερωτήσεις προς τον Γκέιτς.

«Φαίνεται ότι – σύμφωνα με τους δικηγόρους του – δεν θα έλεγα ότι ανυπομονεί να καταθέσει, αλλά είναι πρόθυμος να το κάνει και δεν έφερε καμία ''αντίσταση''. Και το εκτιμώ αυτό», είπε ο ίδιος.

Οι σχέσεις Γκέιτς – Επστάιν

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Γκέιτς γνωρίστηκε με τον Επστάιν το 2011, δηλαδή τρία χρόνια αφότου ο Έπσταϊν δήλωσε ένοχος σε δικαστήριο της Φλόριντα για προσέλκυση ανήλικης με σκοπό την πορνεία, υπόθεση για την οποία εξέτισε ποινή φυλάκισης 13 μηνών.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Η φιλία μεταξύ του Γκέιτς και του Επστάιν ήρθε ξανά στο προσκήνιο στα τέλη του 2025, με τη δημοσιοποίηση εγγράφων για τον δεύτερο και τους συνεργάτες του.

Ο Γκέιτς δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη.

Τον Φεβρουάριο, ο Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του Ιδρύματος Γκέιτς κατά τη διάρκεια μιας Γενικής Συνέλευσης για τη συναναστροφή του με τον Επστάιν, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο γυναίκες από τη Ρωσία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία σημείωσε ότι ο Επστάιν είχε μάθει για τις σχέσεις αυτές.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα παράνομο», φέρεται να δήλωσε ο Γκέιτς κατά τη διάρκεια αυτής της ΓΣ, σύμφωνα με τη WSJ.

Ωστόσο, ο Γκέιτς φέρεται επίσης να δήλωσε στη συνάντηση ότι «ήταν ένα τεράστιο λάθος να περνάει χρόνο με τον Επστάιν» και να φέρνει στελέχη του ιδρύματος σε συναντήσεις μαζί του.

«Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους ανθρώπους που παρασύρθηκαν σε όλο αυτό εξαιτίας του λάθους που έκανα», φέρεται να είπε ο ίδιος.

Το Ίδρυμα Γκέιτς είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι είχε αναθέσει τη διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης σχετικά με τους παλαιότερους δεσμούς του φιλανθρωπικού οργανισμού με τον Επστάιν.

Ο πρόεδρος της Berkshire Hathaway, Γουόρεν Μπάφετ – που εκτός από επί σειρά ετών φίλος του Γκέιτς, έχει δωρίσει και περισσότερα από 43 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ίδρυμα Γκέιτς την τελευταία εικοσαετία – δήλωσε στο CNBC στα τέλη Μαρτίου ότι δεν έχει μιλήσει με τον συνιδρυτή της Microsoft «από τότε που αποκαλύφθηκε όλη αυτή η ιστορία» με τα αρχεία του Επστάιν.

«Δεν θέλω να βρεθώ να γνωρίζω πράγματα... και να κληθώ ως μάρτυρας», δήλωσε ο Μπάφετ, συμπληρώνοντας: «Πιστεύω ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, δεν έχει νόημα να συζητάμε πολύ» και χαρακτηρίζοντας τον Επσταίν ως έναν απατεώνα που εκμεταλλευόταν τις αδυναμίες των άλλων ανθρώπων.

«Στους άνδρες αρέσει το σεξ... και σε κάποιους από αυτούς αρέσει να μην πληρώνουν φόρους, και εκείνος είχε καταλάβει τις αδυναμίες τους», είπε χαρακτηριστικά ο Μπάφετ.