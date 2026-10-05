Τράπεζα της Γαλλίας: Κινδυνεύουμε να στραγγαλιστούμε από τα επιτόκια – Καμπανάκι για τα δημόσια οικονομικά

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία των γαλλικών δημόσιων οικονομικών κρούει ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Εμανουέλ Μουλέν, προειδοποιώντας ότι η χώρα κινδυνεύει να «στραγγαλιστεί σταδιακά» από την άνοδο των επιτοκίων, εάν δεν προχωρήσει άμεσα σε μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Σε δηλώσεις του στους Financial Times, ο Μουλέν εκτίμησε ότι η Γαλλία μπορεί να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, παρά τις «σοβαρές και ανησυχητικές» εξελίξεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην αγορά κρατικού χρέους.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σημερινή κατάσταση δεν πρέπει να συγκρίνεται με την ελληνική κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.

«Η Γαλλία δεν είναι η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ψήφιση ενός προϋπολογισμού που θα προβλέπει περιορισμό των δαπανών και μείωση του ελλείμματος θα μπορούσε να λειτουργήσει καθησυχαστικά για τις αγορές.

«Εάν δεν δράσουμε, υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος να στραγγαλιστούμε σταδιακά από την άνοδο των επιτοκίων», προειδοποίησε, σημειώνοντας παράλληλα ότι «πρέπει να παραμείνουμε κύριοι της μοίρας μας».

Προϋπολογισμός με μέτρα 43 δισ. ευρώ

Η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σχέδιο προϋπολογισμού που περιλαμβάνει περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων συνολικού ύψους 43 δισ. ευρώ, με στόχο να αρχίσει να περιορίζεται το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 5,4% έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, η κυβέρνηση, η οποία δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, βρίσκεται αντιμέτωπη με αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για σειρά μέτρων που θεωρούνται πολιτικά δύσκολα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατάργηση της αυτόματης αναπροσαρμογής των συνταξιοδοτικών παροχών με βάση τον πληθωρισμό, καθώς και το μερικό πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.

Πιέσεις στις γαλλικές αγορές ομολόγων

Οι πιέσεις στα γαλλικά κρατικά ομόλογα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον ανόδου του κόστους δανεισμού διεθνώς. Η αύξηση των τιμών ενέργειας, που συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν, έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η αυξημένη προσφορά κρατικού και εταιρικού χρέους έχει επίσης συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων.

Στη Γαλλία, οι αποδόσεις έχουν δεχθεί ιδιαίτερα έντονες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την ικανότητα της κυβέρνησης να περιορίσει το έλλειμμα, αλλά και για την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει της κρίσιμης κοινοβουλευτικής συζήτησης για τον προϋπολογισμό και των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η μαζική πώληση γαλλικού χρέους εντάθηκε την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου να πλησιάζει το 5% την Παρασκευή, πριν υποχωρήσει τη Δευτέρα στο 4,86%.

Παράλληλα, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών τίτλων, που χρησιμοποιείται ως βασικός δείκτης για το ασφάλιστρο κινδύνου, ξεπέρασε προσωρινά τις 1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

«Όχι» στην προσδοκία διάσωσης από την ΕΚΤ

Οι εξελίξεις στις αγορές έχουν οδηγήσει αναλυτές να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην περίπτωση που η διεύρυνση των spreads εντείνει τους φόβους για χρηματοπιστωτικό «κατακερματισμό» στην Ευρωζώνη.

Ο Μουλέν, ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συζήτηση σχετικά με ενδεχόμενη παρέμβαση της ΕΚΤ.

«Το δίχτυ ασφαλείας βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι», δήλωσε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην ευθύνη της Γαλλίας και των εκλεγμένων εκπροσώπων της να προχωρήσουν στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Η θέση αυτή συνάδει με την πρόσφατη τοποθέτηση του Μουλέν ότι η Γαλλία δεν θα πρέπει να περιμένει από την ΕΚΤ να αντιμετωπίσει τα δημοσιονομικά της προβλήματα, καθώς τα βασικά εργαλεία για τη μείωση του ελλείμματος βρίσκονται σε εθνικό επίπεδο.

Πληθωρισμός, επιτόκια και το νέο ενεργειακό σοκ

Η ΕΚΤ έχει αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές τους τελευταίους μήνες, με στόχο να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν ενισχυθεί από τον πόλεμο με το Ιράν και να διατηρήσει τη σταθερότητα των τιμών.

Αντίστοιχα, η Federal Reserve αύξησε το επιτόκιό της τον Σεπτέμβριο. Και οι δύο κεντρικές τράπεζες αναμένεται να επανεξετάσουν τη νομισματική τους πολιτική και να ανακοινώσουν τις επόμενες αποφάσεις τους για τα επιτόκια στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο Μουλέν εκτίμησε, πάντως, ότι η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, η αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και το δεύτερο ενεργειακό σοκ ενδέχεται να περιορίσουν τη ζήτηση.

«Η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και το δεύτερο ενεργειακό σοκ ενδέχεται να επιβαρύνουν τη ζήτηση και να μειώσουν την ανάγκη για περαιτέρω δράση από τις κεντρικές τράπεζες», τόνισε.