Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

Αντιμέτωπος με νέα δικαστική έρευνα βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών σε χρηματοκιβώτιο που συνδέεται με τον ίδιο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ ο πρώην ηγέτης των Σοσιαλιστών, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 2004 έως το 2011 και εξακολουθεί να διατηρεί πολιτική επιρροή στους κόλπους του κόμματος, βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών για ξεχωριστή υπόθεση που αφορά φερόμενη άσκηση επιρροής σχετικά με τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra το 2021.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, οι αρχές πραγματοποίησαν τον περασμένο μήνα έρευνα στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν περιδέραια, βραχιόλια, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια συνολικής εκτιμώμενης αξίας περίπου 1,2 εκατ. ευρώ.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τα κοσμήματα ήταν κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους, μεταξύ των οποίων ζαφείρια και σμαράγδια που φέρονται να προέρχονται από χώρες όπως η Ζάμπια και η Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο εξετάζεται για το ενδεχόμενο να μην έχει προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την καταβολή των προβλεπόμενων τελωνειακών δασμών για τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Ως εκ τούτου, η έρευνα επεκτείνεται σε πιθανά αδικήματα φορολογικής απάτης και λαθρεμπορίου.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπός του, Λουίς Αρόγιο, δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου δικαστή. Παράλληλα, συνεργάτες του έχουν υποστηρίξει ότι τα επίμαχα αντικείμενα προέρχονται από οικογενειακή κληρονομιά.

Ο Θαπατέρο έχει κληθεί να καταθέσει ενώπιον των δικαστικών αρχών αργότερα μέσα στον μήνα.

Παράλληλα, παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα για την κρατική στήριξη ύψους 53 εκατ. ευρώ που έλαβε η αεροπορική εταιρεία Plus Ultra το 2021 μέσω ειδικού κρατικού ταμείου που είχε δημιουργηθεί για τη στήριξη επιχειρήσεων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της Covid-19. Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρώην πρωθυπουργός ενδέχεται να αξιοποίησε την πολιτική του επιρροή για την έγκριση της χρηματοδότησης και να αποκόμισε οικονομικό όφελος. Ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σχετικό ισχυρισμό.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για το κυβερνών Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ισπανίας και τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Μαδρίτη, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε εφόδους σε κατοικίες κομματικών στελεχών και επιχειρηματιών στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς.

Στο επίκεντρο άλλων ερευνών βρίσκονται επίσης πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού, μεταξύ αυτών η σύζυγος και ο αδελφός του. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το ισπανικό πολιτικό σκηνικό, καθώς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας που πρώην πρωθυπουργός τίθεται υπό επίσημη δικαστική έρευνα τέτοιας έκτασης.