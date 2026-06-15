G7: Η Δύση αναζητά κοινό βηματισμό σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων

Με εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες προσέρχονται οι ηγέτες των G7 στη Γαλλία, καθώς η διεθνής ατζέντα κυριαρχείται από την αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν, τις πιεστικές ανάγκες της Ουκρανίας για αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και τις νέες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για τη διαχείριση της επιδημίας Έμπολα.

Ο Λευκός Οίκος δεν αναζητά κάποια μεγάλη διπλωματική νίκη. Στόχος της αμερικανικής πλευράς είναι κυρίως να αποδείξει ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου εξακολουθούν να μπορούν να συνεργάζονται, ακόμη και όταν διαφωνούν σε κρίσιμα ζητήματα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ θέτουν ως βασικές προτεραιότητες την ασφάλεια και το εμπόριο, επιδιώκοντας έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή μεταξύ των συμμάχων.

Το Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις, παρά την συμφωνία που επιτεύχθηκε την Κυριακή (15/6). Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναμένουν από τους εταίρους τους να συμβάλουν στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει συμφωνία.

Στο ευρωπαϊκό στρατόπεδο, το βασικό ζήτημα είναι η Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχει σε ειδική συνεδρίαση της G7, όμως οι πιθανότητες να εξασφαλίσει άμεσα επιπλέον συστήματα Patriot ή σημαντικές νέες δεσμεύσεις θεωρούνται περιορισμένες, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης αντιαεροπορικών πυραύλων.

Η Κίνα παραμένει επίσης στο επίκεντρο, έστω και από απόσταση. Ο Εμανουέλ Μακρόν επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτό διάλογο με το Πεκίνο για τις παγκόσμιες εμπορικές ανισορροπίες, παρά τη σκληρότερη στάση που έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια οι δυτικές χώρες.

Το κλίμα αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε σχόλιο διπλωμάτη της G7: «Αν ο Τραμπ έρθει και συμμετάσχει στις συζητήσεις, η σύνοδος θα θεωρηθεί επιτυχία». Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, η διατήρηση της ενότητας φαίνεται να είναι ο βασικός στόχος — και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη πρόκληση.