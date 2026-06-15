Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο το πετρέλαιο μετά τη συμφωνία εκεχειρίας

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον ολοκλήρωσε συμφωνία με το Ιράν για τo «άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωί της Δευτέρας (15/6), τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο WTI με παράδοση τον Ιούλιο υποχωρούν κατά 5,05% στα 80,59 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Μαρτίου. Παράλληλα, το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς της αγοράς πετρελαίου, κατέγραψε πτώση 4,55%, στα 83,36 δολάρια το βαρέλι για τα συμβόλαια Αυγούστου, επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Μαρτίου.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου χωρίς σύστημα διοδίων, ενώ οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

«Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι τα Στενά θα ανοίξουν την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζεται στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Με το άνοιγμα των Στενών μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή και με σκοπό την αποναρκοθέτηση της περιοχής, το πετρέλαιο θα αρχίσει και πάλι να ρέει και προς τις δύο κατευθύνσεις, προς όφελος της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας», ανέφερε.

Πριν από τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στις αρχές Μαρτίου, περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η κατακόρυφη μείωση της κίνησης των δεξαμενόπλοιων, λόγω των ιρανικών επιθέσεων, προκάλεσε το μεγαλύτερο σοκ προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας δεξαμενόπλοιων Frontline, Λαρς Μπάρσταντ, είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αποκατασταθεί ταχύτατα εφόσον επιτευχθεί μια αξιόπιστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

«Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια συμφωνία, έστω και μόνο για τη μη στοχοποίηση της ναυσιπλοΐας, οι διελεύσεις θα επανέλθουν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Μπάρσταντ στο CNBC.