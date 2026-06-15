Οι Ευρωπαίοι χαιρετίζουν τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και ζητούν άμεση εφαρμογή

Οι ηγέτες πολλών χωρών χαιρέτισαν τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ αρκετά ευρωπαϊκά κράτη άφησαν να εννοηθεί ότι είναι έτοιμα να άρουν κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, εφόσον η χώρα προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού του πυρηνικού της προγράμματος.

Ύστερα από περισσότερο από τρεις μήνες πολεμικών συγκρούσεων, ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν την Κυριακή σε συμφωνία που, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, θα οδηγήσει στον άμεσο και οριστικό τερματισμό της σύρραξης. Η επίσημη υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα δώσει εντολή για την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Αν και οι τελικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την περασμένη Παρασκευή ότι προσχέδιο μνημονίου 14 σελίδων προβλέπει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και τη δέσμευση της Τεχεράνης να επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ εντός 30 ημερών.

Σε κοινή τους ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία χαρακτήρισαν την εξέλιξη «μια ευκαιρία για την αποκατάσταση της περιφερειακής σταθερότητας και τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας». Παράλληλα, δήλωσαν πρόθυμες να άρουν σχετικές κυρώσεις εφόσον υπάρξουν «σαφή και επαληθεύσιμα βήματα από το Ιράν όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα».

Οι τέσσερις χώρες, γνωστές ως E4, υπογράμμισαν επίσης ότι η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί «ταχύτατα και πλήρως», τονίζοντας πως η «επείγουσα επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ με ελεύθερη και απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα είναι ζωτικής σημασίας».

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επανέλαβαν ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο» και δήλωσαν έτοιμες να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το Στενό του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους του πλανήτη, πρέπει να παραμείνει «πλήρως και μόνιμα ανοικτό».

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η χώρα της υποδέχεται τη συμφωνία ως «ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση της κρίσης».

«Ελπίζουμε θερμά ότι το μνημόνιο αυτό θα εφαρμοστεί με συνέπεια, ότι θα διασφαλιστεί στην πράξη η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ και ότι θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό μια οριστική συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν και τα υπόλοιπα εκκρεμή θέματα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τους ηγέτες των χωρών της G7 — Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας και Ηνωμένου Βασιλείου — καθώς και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη φετινή σύνοδο κορυφής που ξεκινά τη Δευτέρα στη Γαλλία.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συνεχάρη τις δύο πλευρές για τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης». Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του προς το Πακιστάν, το Κατάρ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής για τον ρόλο που διαδραμάτισαν στις διαπραγματεύσεις.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση σημείωσε ότι, παρότι η πλήρης οικονομική ανάκαμψη θα απαιτήσει χρόνο, η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ είναι «καθοριστικής σημασίας για τη μείωση των πιέσεων στις τιμές της ενέργειας».

Η Καμπέρα κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδιώξουν μια διαρκή ειρήνη μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, ενώ παράλληλα ζήτησε από το Ιράν να αντιμετωπίσει τις μακροχρόνιες ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια ασφάλεια.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντικό βήμα για την εδραίωση μιας βιώσιμης ειρήνης και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Η συμφωνία ήρθε έπειτα από μήνες δύσκολων και διακοπτόμενων διαπραγματεύσεων, καθώς και επαναλαμβανόμενων συγκρούσεων από τα τέλη Φεβρουαρίου, οι οποίες προκάλεσαν αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και ενίσχυσαν τους φόβους για μια διεθνή οικονομική ύφεση.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας την Κυριακή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά. Το Brent κατέγραψε πτώση περίπου 4%, στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 4,8%, στα 80,8 δολάρια.

Σύμφωνα με τον επίτιμο διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας, Κριστιάν Νουαγιέ, μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να προσφέρει μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων στις κεντρικές τράπεζες όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.

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