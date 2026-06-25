Μετά το Ιράν, έρχεται ο λογαριασμός: Ο Τραμπ ζητά $88 δισ. από το Κογκρέσο

Λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της τετράμηνης στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά από το Κογκρέσο να εγκρίνει έκτακτο πακέτο δαπανών ύψους σχεδόν 88 δισ. δολαρίων, προκειμένου να καλυφθούν τα κόστη του πολέμου, να ενισχυθούν οι αγρότες που επλήγησαν από τις δικές του εμπορικές πολιτικές και να χρηματοδοτηθούν δράσεις αντιμετώπισης της επιδημίας Έμπολα στην Κεντρική Αφρική.

Σύμφωνα με το Politico, η πρόταση, η οποία θα χρειαστεί τουλάχιστον μέρος της στήριξης των Δημοκρατικών για να περάσει από τη Γερουσία, αναμένεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις. Το πολιτικό κλίμα στην Ουάσιγκτον είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει αντιδημοφιλής και πολλοί βουλευτές εμφανίζονται απρόθυμοι να εγκρίνουν νέα μαζικά κονδύλια.

Από το συνολικό πακέτο, τα 67,1 δισ. δολάρια κατευθύνονται στο Πεντάγωνο. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται 21 δισ. για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πυραύλων που εξαντλήθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης, 17,3 δισ. για επιχειρησιακές ανάγκες, 1,7 δισ. για στρατιωτική ετοιμότητα και 1,5 δισ. για καύσιμα. Παράλληλα, περιλαμβάνονται 2,4 δισ. για μη επανδρωμένα συστήματα, 5,1 δισ. για κυβερνοασφάλεια και τεχνολογίες αυτονομίας, ενώ περισσότερα από 12 δισ. δολάρια προορίζονται για απόρρητα προγράμματα.

Οι Δημοκρατικοί, που εξαρχής χαρακτήριζαν τη στρατιωτική εμπλοκή παράνομη και επικίνδυνη, αναμένεται να αμφισβητήσουν έντονα τη χρηματοδότηση ενός πολέμου τον οποίο ουδέποτε στήριξαν. Άλλωστε, ο ίδιος πρόεδρος που υποσχόταν ότι θα τερματίσει τις ακριβές ξένες περιπέτειες της Ουάσιγκτον καλείται τώρα να εξηγήσει γιατί ο λογαριασμός συνεχίζει να αυξάνεται.

Την ίδια στιγμή, το αίτημα έρχεται ενώ ο Τραμπ πιέζει για έναν στρατιωτικό προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων, περίπου 50% υψηλότερο από τον φετινό. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση ζητά ταυτόχρονα περικοπές σε κοινωνικά και εσωτερικά προγράμματα δεν περνά απαρατήρητο από τους επικριτές της.

Πέρα από τις αμυντικές δαπάνες, το πακέτο προβλέπει 11,1 δισ. δολάρια σε άμεση στήριξη αγροτών που επλήγησαν από τους δασμούς, την αύξηση του κόστους παραγωγής και φυσικές καταστροφές. Με μια δόση πολιτικής ειρωνείας, η κυβέρνηση καλείται τώρα να αποζημιώσει έναν κλάδο που βρέθηκε συχνά στην πρώτη γραμμή των συνεπειών των εμπορικών επιλογών της.

Επιπλέον, προβλέπονται 1,4 δισ. δολάρια για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική, 500 εκατ. για έργα αποκατάστασης στην Ουάσιγκτον και 1 δισ. για τον εκσυγχρονισμό του σταθμού Penn Station στη Νέα Υόρκη.

Το αίτημα κατατίθεται ενώ ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να πείσει ότι η συμφωνία αποκλιμάκωσης με το Ιράν ανοίγει τον δρόμο για σταθερότητα. Ωστόσο, για πολλούς στο Κογκρέσο, το ερώτημα παραμένει αν οι φορολογούμενοι καλούνται απλώς να πληρώσουν τον λογαριασμό μιας κρίσης που η ίδια η κυβέρνηση συνέβαλε αποφασιστικά να δημιουργηθεί.