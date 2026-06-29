ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις – Νέα συνάντηση στο Κατάρ

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο Axios, καθώς οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το Στενό του Ορμούζ.

Η εκεχειρία που μετράει μόλις 11 ημέρες βρίσκεται ήδη σε οριακό σημείο εξαιτίας των πληγμάτων και από τις δύο πλευρές και των απειλών του Αμερικανού προέδρου πως είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει ξανά τον πόλεμο για να «τελειώσει τη δουλειά».

Η ανανεωμένη σύγκρουση πυροδοτήθηκε από αντικρουόμενες ερμηνείες του μνημονίου κατανόησης (MOU) για τον τερματισμό του πολέμου – ειδικά των όρων του για το Στενό του Ορμούζ.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλη την κινητική δραστηριότητα», είπε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, χρησιμοποιώντας τον στρατιωτικό όρο για τις επιθέσεις και άλλες επιθέσεις.

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι και οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν «προς το παρόν» και ότι «τα σκάφη μπορούν να κινούνται ελεύθερα» καθώς οι τεχνικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν.

Τόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι όσο και μια τρίτη πηγή με γνώση επιβεβαίωσαν την προγραμματισμένη συνάντηση της Τρίτης.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης, το Ιράν δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του στενού. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ ήραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.