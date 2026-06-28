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Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Ειδήσεις
21:00 - 28 Ιουν 2026

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή μετά τη νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Κυριακής πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι θα «εξαλείψει» την ιρανική ηγεσία εάν δεν τηρηθεί η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέα πλήγματα κατά μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μόλις μία ημέρα μετά τη συμφωνία για νέα κατάπαυση του πυρός, γεγονός που εντείνει τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της εύθραυστης εκεχειρίας.

Νέες αμερικανικές επιδρομές και ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα, ο αμερικανικός στρατός είχε εξαπολύσει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, λίγες ώρες μετά το πλήγμα που δέχθηκε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη θαλάσσια αρτηρία μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως, την οποία η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά περιορίσει στη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Ίσως έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και θα ολοκληρώσουμε στρατιωτικά αυτό που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσωρινή συμφωνία 14 σημείων είχε στόχο να σταματήσει τις εχθροπραξίες, να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να επιτρέψει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ιράν απαντά με πυραύλους – Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Μία ώρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν την αντιαεροπορική τους άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones, ενώ σειρήνες ήχησαν και στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν συντονισμένες επιχειρήσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στις δύο χώρες.

Σε ανακοίνωσή τους υποστήριξαν ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις παραβίασαν την εκεχειρία και προειδοποίησαν πως «όλες οι διπλωματικές διαδικασίες τερματίζονται», ενώ διεμήνυσαν ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «θα ζήσουν την κόλαση τις επόμενες ημέρες».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή σοβαρές ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις, αν και η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή.

Λίγες ώρες αργότερα, νέος συναγερμός σήμανε στο Μπαχρέιν, όπου ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικία στην επαρχία Μουχαράκ, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Ουάσιγκτον απαντά: «Το Ιράν επέλεξε την κλιμάκωση»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε νέα πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ως απάντηση στις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν εγκαταστάσεις επιτήρησης, επικοινωνιών, αντιαεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και υποδομές ναρκοθέτησης.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην περιοχή Σιρίκ, στο νότιο Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι «τα αμερικανικά πλήγματα δεν μπορούν να ανατρέψουν την κυριαρχία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ».

Το Ορμούζ στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανησυχίας

Η επίθεση κατά δεξαμενόπλοιου το Σάββατο ακολούθησε ανάλογο περιστατικό σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη, οδηγώντας σε νέα κλιμάκωση της κρίσης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι μόνο η Τεχεράνη είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και κάλεσε τις υπόλοιπες χώρες να μην παρεμβαίνουν.

Παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, εκατοντάδες εμπορικά πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή άρχισαν σταδιακά να αποχωρούν, συμβάλλοντας στη μερική αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Νέα ένταση και στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικούς εκτοξευτές και κατέστρεψε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή Ναμπατίγια.

Η οργάνωση δεν είχε σχολιάσει μέχρι στιγμής τις επιθέσεις.

Παρότι την Παρασκευή είχε συμφωνηθεί νέα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με αμερικανική διαμεσολάβηση, οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από τις περιοχές που κατέλαβε, ενώ η Χεζμπολάχ αρνείται να παραδώσει τον οπλισμό της όσο παραμένουν ισραηλινά στρατεύματα στο λιβανικό έδαφος.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο αποτελεί βασική πρόβλεψη της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επέρριψε στην Ουάσιγκτον την ευθύνη για τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2026 - 21:19
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