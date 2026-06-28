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Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις
13:00 - 28 Ιουν 2026

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα ευθεία απειλή κατά του Ιράν προχώρησε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ακόμη και με «αφανισμό» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν ως απάντηση στις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και παράκτια ραντάρ του Ιράν, επειδή παραβίασε ξανά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπως αναμεταδίδει το CNBC.

Οι αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν αφού εμπορικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από βλήμα το Σάββατο στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν συνολικά δέκα ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για επίθεση με drone στο υπό παναμαϊκή σημαία δεξαμενόπλοιο M/T Kiku, το οποίο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Σε νέα ανάρτησή του, ο Τραμπ κλιμάκωσε ακόμη περισσότερο τη ρητορική του.

«Ίσως έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά αυτό που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιεί ιδιαίτερα επιθετική γλώσσα απέναντι στην Τεχεράνη. Τους τελευταίους μήνες έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα οδηγήσει το Ιράν «πίσω στη λίθινη εποχή», ενώ σε προηγούμενες αναρτήσεις του είχε κάνει λόγο ακόμη και για την «εξαφάνιση ενός ολόκληρου πολιτισμού».

Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Ο στρατός του Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι τα αντιαεροπορικά του συστήματα αντιμετώπισαν «εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τη νέα ιρανική επίθεση, κάνοντας λόγο για βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν τη χώρα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «επικίνδυνη κλιμάκωση».

«Αυτό που κάνει η Τεχεράνη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μέρος μιας συστηματικής πολιτικής επαναλαμβανόμενης επιθετικότητας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η CENTCOM υποστήριξε ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται χωρίς διακοπή.

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Παρά τις εξελίξεις, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση, καθώς περισσότερα δεξαμενόπλοια διέσχισαν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό.

Το Brent έκλεισε με απώλειες 4,34%, στα 71,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 3,74%, στα 69,23 δολάρια.

Εύθραυστη η εκεχειρία

Η νέα ανταλλαγή επιθέσεων σημειώνεται ενώ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υποτίθεται ότι τηρούν εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τη συμφωνία.

Οι ΗΠΑ είχαν εξαπολύσει νέα πλήγματα την Παρασκευή, όταν ο Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι παραβίασε «ανόητα» την εκεχειρία εξαπολύοντας επιθέσεις με drones κατά πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την CENTCOM, την Πέμπτη το Ιράν είχε πλήξει και το υπό σημαία Σιγκαπούρης φορτηγό πλοίο Ever Lovely στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η πορεία του.

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται μόλις μία εβδομάδα μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με στόχο τη διαμόρφωση μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

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