Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

Ο πληθωρισμός στην Ισπανία παρέμεινε απροσδόκητα υψηλότερα από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα (26/6), παρά τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία συνέβαλε στη μείωση των διεθνών τιμών ενέργειας.

Ο ετήσιος γενικός δείκτης τιμών διαμορφώθηκε στο 3,6% τον Ιούνιο, παραμένοντας σταθερός σε σχέση με τον Μάιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν μικρότερη άνοδο, στο 3,4%.

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου συνέχισαν να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που διατηρούν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα, αν και η πτώση στις τιμές της βενζίνης συγκράτησε μέρος των πληθωριστικών πιέσεων, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης του δομικού πληθωρισμού υποχώρησε στο 2,9%, δείχνοντας μια ήπια αποκλιμάκωση των υποκείμενων πιέσεων.

Τα στοιχεία της Ισπανίας αποτελούν την πρώτη σημαντική ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη μετά την πρόσφατη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την πρώτη μετά από τρία χρόνια.

Την Τρίτη (30/6) αναμένονται οι ανακοινώσεις για τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης, ενώ την Τετάρτη θα δημοσιευθούν τα συνολικά στοιχεία για την ευρωζώνη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα παρουσιάσει οριακή αποκλιμάκωση, από το 3,2% στο 3%.

Σε γενικές γραμμές, το οικονομικό περιβάλλον έχει διαφοροποιηθεί αισθητά από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν επανέλθει σε ομαλή λειτουργία για τη ναυσιπλοΐα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα προ της κρίσης επίπεδα, χάρη στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Παρά τη βελτίωση αυτή, στελέχη της ΕΚΤ συνεχίζουν να εκτιμούν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων που προκάλεσε η γεωπολιτική ένταση. Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα «θα χρειαστεί να συνεχίσουμε την αύξηση των επιτοκίων».

Οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν ακόμη μία αύξηση επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο έτος, αν και οι σχετικές προσδοκίες έχουν περιοριστεί το τελευταίο διάστημα, ακολουθώντας και τις αναθεωρήσεις των οικονομολόγων.

Στην Ισπανία, η κεντρική τράπεζα εκτίμησε αυτόν τον μήνα ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,6% το 2026, δηλαδή 0,6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη του Μαρτίου.

«Πέρα από την άνοδο των τιμών της ενέργειας σε όλες τις οικονομίες και ιδιαίτερα του πετρελαίου, αρχίζουν πλέον να εμφανίζονται και οι έμμεσες επιπτώσεις», δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Εσκρίβα.

Παρά τις νέες πληθωριστικές πιέσεις, η ισπανική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς και να υπεραποδίδει σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η κεντρική τράπεζα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% για το τρέχον έτος και κατά 1,7% το 2027, ένδειξη ότι η οικονομική δραστηριότητα παραμένει ανθεκτική, παρά το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και τις διεθνείς αβεβαιότητες.