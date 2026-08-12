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Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία
Ειδήσεις
23:37 - 12 Αυγ 2026

Μαγικές εικόνες από την ηλιακή έκλειψη σε Ισπανία και Ισλανδία

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Οι κάτοικοι της Ισλανδίας και μεγάλο μέρος των κατοίκων της Ισπανίας, αλλά και πολλοί τουρίστες που έχουν συρρεύσει σε αυτές τις δύο χώρες, είχαν την ευκαιρία να δουν την έκλειψη του ήλιου που έγινε ορατή σήμερα Τετάρτη.

Στην Ισλανδία το φαινόμενο ήταν ορατό στο 100% περίπου στις 20:45 (ώρα Ελλάδας) και στην Ισπανία περίπου στις 21:30 (τοπική ώρα 20:30).

Το φαινόμενο άρχισε σήμερα λίγο μετά τις 20.30 ώρα Ελλάδας σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ισπανίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο Μπούργος (βόρεια) στην Ταραγόνα (βορειοανατολικά) και στο Kολμενάρ Βιέχο, κοντά στη Μαδρίτη (κεντρικά).

Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους πάμπολλοι ξένοι τουρίστες, όλοι φορώντας προστατευτικά γυαλιά, συγκεντρώθηκαν σε ένα χωράφι του Λοντόσο, μικρή κοινότητα κοντά στο Μπούργος, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί. Για να ζήσουν την πολυαναμενόμενη στιγμή, περιμέναν όλο το απόγευμα μέσα στην αποπνικτική ζέστη, κάτω από την λίγη σκιά που πρόσφερε η ομπρέλα τους, ενώ άλλοι είχαν εγκαταστήσει τα τηλεσκόπιά τους.

Στην Ελλάδα η έκλειψη ήταν ελάχιστα ορατή και μόνο ως μερική σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, όπως η Κέρκυρα (κάλυψη 2,34%), η Ηγουμενίτσα (1,29%), η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλώρινα. Η κάλυψη του ηλιακού δίσκου, σχεδόν ταυτόχρονα με τη δύση του Ηλίου (περίπου στις 20:30), ήταν πολύ μικρή και δύσκολα αντιληπτή.

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Δείτε την κάλυψη του φαινομένου από βίντεο της NASA και της ESA:

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 23:44
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