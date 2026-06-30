Μονακό: Έκρηξη με παγιδευμένο δέμα – Στόχος Ουκρανός ολιγάρχης

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 21:00 (τοπική ώρα) στην είσοδο πολυκατοικίας, σε δρόμο κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το AFP, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ο Ουκρανός μεγιστάνας Βαντίμ Γερμολάιεφ (Vadym Yermolaiev), μόνιμος κάτοικος Μονακό.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθές έγκλημα» και «σοκ για ολόκληρη τη μονασκή κοινωνία», ενώ οι γαλλικές και μονακόνικες αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη.

Ο δράστης άφησε το δέμα και διέφυγε

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, ο ύποπτος άφησε μία τσάντα ή δέμα στο λόμπι της πολυκατοικίας και αποχώρησε λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη.

Η κυβέρνηση του Μονακό επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για παγιδευμένο δέμα, ενώ ανακοίνωσε ότι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν έναν άνδρα να διαφεύγει προς τη γειτονική γαλλική κοινότητα του Μποσολέιγ (Beausoleil).

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε μεταλλικά μπουλόνια και σκάγια, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι στόχος ήταν να προκληθούν όσο το δυνατόν βαρύτεροι τραυματισμοί.

Τρεις τραυματίες – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 έως 60 ετών υπέστη τραύματα που χαρακτηρίζονται απειλητικά για τη ζωή, ενώ ένας 13χρονος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ανήλικος είναι συγγενικό πρόσωπο του ζευγαριού.

Παράλληλα, τέσσερα ακόμη άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για σοκ και μικροτραυματισμούς από τα θραύσματα των τζαμιών που έσπασαν από το ωστικό κύμα.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν περίπου 50 πυροσβέστες και 80 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ ελικόπτερο πραγματοποιούσε συνεχείς υπερπτήσεις καθώς η περιοχή αποκλείστηκε πλήρως.

«Πρωτοφανές περιστατικό στην ιστορία του Μονακό»

Ο υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν, δήλωσε ότι, απ' όσο γνωρίζει, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Πριγκιπάτου που σημειώνεται βομβιστική επίθεση αυτού του είδους.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν ήδη το προφίλ των θυμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επίθεση συνδέεται με συγκεκριμένες απειλές ή στοχευμένη εγκληματική ενέργεια.

Ποιος είναι ο Βαντίμ Γερμολάιεφ

Ο Βαντίμ Γερμολάιεφ είναι Ουκρανός πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και κάτοικος Μονακό. Από τον Δεκέμβριο του 2023 βρίσκεται υπό ουκρανικές κυρώσεις, καθώς οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κιέβου είχαν συνδέσει το όνομά του με επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα των αλκοολούχων ποτών στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναμένεται να δώσουν νεότερη ενημέρωση μέσα στην ημέρα.