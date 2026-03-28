Παρίσι: Αποτροπή βομβιστικής επίθεσης στο παράρτημα της Bank of America

Η γαλλική αντιτρομοκρατική υπηρεσία απέτρεψε μια σοβαρή τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι, μετά τη σύλληψη ενός άνδρα που επιχείρησε να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία της Bank of America, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας που επικαλείται το Le Parisien.

Ο ύποπτος συνελήφθη στις 3:25 π.μ. τοπική ώρα στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, την ώρα που επιχειρούσε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό, ο οποίος περιείχε ένα πεντάλιτρο δοχείο με άγνωστο υγρό και περίπου 650 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης σε μορφή σκόνης. Ένας δεύτερος συνεργός διέφυγε και παραμένει ασύλληπτος. Ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε από ειδικούς και παραδόθηκε για εγκληματολογική εξέταση.

Η υπόθεση έχει ανατεθεί στη γαλλική αντιτρομοκρατική εισαγγελία και τη δικαστική υπηρεσία της αστυνομίας του Παρισιού, σε συνεργασία με τη γαλλική υπηρεσία πληροφοριών DGSI. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, συνεχάρη την ομάδα άμεσης επέμβασης της αστυνομίας για την επιτυχή αποτροπή της επίθεσης και τόνισε ότι η επαγρύπνηση παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Η Bank of America δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία της συντονισμένης δράσης δυνάμεων ασφαλείας και υπηρεσιών πληροφοριών στο πλαίσιο του αυξημένου διεθνούς κινδύνου τρομοκρατικών επιθέσεων.