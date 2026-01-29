Η Μονακό του Σπανούλη υπό χρεοκοπία - Αναλαμβάνει να τη σώσει το Πριγκιπάτο

Το Πριγκιπάτο του Μονακό είναι έτοιμο να προσφέρει μια προσωρινή λύση για την AS Monaco, όπως αποκάλυψε η L’Equipe την Πέμπτη (29/1).

Με την ομάδα -που συμμετέχει στην EuroLeague- και τον πρόεδρο Αλεξέι Φεντορίτσεφ να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και με τους παίκτες να βρίσκονται πρόσφατα κοντά στην απόφαση να εγκαταλείψουν το καθημερινό πρόγραμμα της ομάδας, το Πριγκιπάτο αναλαμβάνει τη διοίκηση του συλλόγου έως την άφιξη ενός νέου μετόχου πλειοψηφίας.

Η Μονακό από την πλευρά της επιβεβαίωσε αργότερα ότι η ομάδα βρίσκεται σε φάση δομικής μετάβασης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε: «Η AS Monaco Basket βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δομημένη φάση μετάβασης. Ο σύλλογος είναι λειτουργικά σταθερός και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι και εργάζονται ενεργά για μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο.

Δεδομένης της ποιότητας, της δυναμικής και της στρατηγικής σημασίας του συλλόγου, υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη ότι αυτή η φάση θα ολοκληρωθεί θετικά πολύ σύντομα.

Η Κυβέρνηση του Μονακό αναγνωρίζει την ισχυρή εικόνα και την αξία του συλλόγου και επιβλέπει την κατάσταση, ώστε το μέλλον του να παραμείνει τόσο ελπιδοφόρο όσο η πρόσφατη άνοδος της Roca Team».

Απλήρωτοι παίκτες

Σημειώνεται ότι αυτή η διαδικασία θεωρούνταν ήδη αναπόφευκτη, καθώς οι απλήρωτοι μισθοί συσσωρεύονταν συνεχώς τους τελευταίους μήνες, διαταράσσοντας φυσικά το καθημερινό πρόγραμμα της ομάδας υπό τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη. Επιπλέον, οι παίκτες φέρεται να απείλησαν με απεργία πριν από τον αγώνα της 14ης αγωνιστικής της Betclic Elite Regular Season με την BCM Gravelines-Dunkerque στις 13 Ιανουαρίου, προτού τους πείσουν να αγωνιστούν τελικά σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, χάρη σε μερικές μερικές πληρωμές.

Η αστάθεια του συλλόγου έχει επίσης οδηγήσει σε απαγορεύσεις μεταγραφών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο. Οι κυρώσεις των αντίστοιχων λιγκών εμπόδισαν τον πρώην πρωταθλητή του NBA, Κόρι Τζόζεφ, να κάνει ποτέ ντεμπούτο για την La Roca Team, παρόλο που υπέγραψε συμβόλαιο στις αρχές Δεκεμβρίου. Ο 34χρονος πλέι μέικερ μετακινήθηκε πρόσφατα σε άλλη ομάδα της EuroLeague, τον Ολυμπιακό.

Το Πριγκιπάτο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συμφωνία με την τοπική κυβέρνηση, παρεμβαίνει για να σώσει τον σύλλογο από πλήρη κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα.