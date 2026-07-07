CNN: Νεκρή στην Ουκρανία βρέθηκε η ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό

Η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας Ουκρανός επιχειρηματίας, βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη (7/7) οι ουκρανικές αρχές.

Όπως μεταδίδει το CNN, η Interpol είχε ταυτοποιήσει την ύποπτη ως την 39χρονη Αναστασία Μπερεζόβσκα, η οποία ήταν γεννημένη στην Ουκρανία και διέμενε το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία.

Να σημειωθεί ότι οι ουκρανικές αρχές έχουν συλλάβει δύο άνδρες ως υπόπτους για τη δολοφονία της Μπερεζόβσκα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ομολόγησε τη δολοφονία της Μπερεζόβσκα και υποστήριξε ότι ο δεύτερος ύποπτος, πρώην αξιωματικός των διωκτικών αρχών, ήταν συνεργός του.

Η Μπερεζόβσκα είχε φτάσει στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου και, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας, διατηρούσε επικοινωνία τόσο με την οικογένειά της, όσο και με τους δύο άνδρες.

Κατά την έρευνα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι δύο ύποπτοι είχαν πραγματοποιήσει επανειλημμένες τραπεζικές μεταφορές χρημάτων, καθώς και πληρωμές σε κρυπτονομίσματα προς τη Μπερεζόβσκα. Το στοιχείο αυτό οδήγησε τους ερευνητές να τους αντιμετωπίσουν ως «πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην απόπειρα δολοφονίας στο Μονακό».

Η αστυνομία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανδρών. Κατά τη διάρκειά τους, ο εν ενεργεία αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών παραδέχθηκε τη δολοφονία της Μπερεζόβσκα, ενώ ομολόγησε επίσης ότι δεν είχε ενημερώσει τους προϊσταμένους του για τις επαφές που διατηρούσε μαζί της ούτε για τις τραπεζικές μεταφορές που είχε πραγματοποιήσει προς εκείνη.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι «ενήργησε με δική του πρωτοβουλία», σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής αστυνομίας.

Παράλληλα, οι αρχές γνωστοποίησαν ότι κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του δεύτερου υπόπτου, του πρώην στελέχους των διωκτικών αρχών, εντοπίστηκε υπόγειος χώρος που, σύμφωνα με την περιγραφή της αστυνομίας, «έμοιαζε με θάλαμο βασανιστηρίων».