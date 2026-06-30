Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί – Οργή για την αργή κρατική βοήθεια

Η οργή και η αγανάκτηση αυξάνονται στη Βενεζουέλα εξαιτίας της περιορισμένης κρατικής βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν από τους δύο φονικούς σεισμούς πριν από πέντε ημέρες, καθώς οι διασώσεις επιζώντων γίνονται πλέον ολοένα και πιο σπάνιες και ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.700 τη Δευτέρα.

Ανάμεσα στα θύματα εκτιμάται ότι βρίσκονται έως και 140 άνθρωποι που είχαν απελαθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και διέμεναν σε ξενοδοχείο που κατέρρευσε μετά τους διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ της περασμένης Τετάρτης.

Την πέμπτη ημέρα των επιχειρήσεων διάσωσης, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 200 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί ολοσχερώς, ενώ αρκετές εκατοντάδες ακόμη έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, όπως μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με ειδικούς, ο αυξανόμενος απολογισμός –πάνω από 1.700 νεκροί και περισσότεροι από 5.000 τραυματίες– επιδεινώθηκε από δεκαετίες εγκατάλειψης, ανεπαρκούς εφαρμογής των αντισεισμικών κανονισμών και προβληματικών πρακτικών αδειοδότησης κατά τις κυβερνήσεις του Ούγκο Τσάβες και του Νικολάς Μαδούρο.

Στο Ελ Χουνκίτο, μια ορεινή περιοχή περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, δημοφιλή προορισμό για τις αποδράσεις των κατοίκων της πρωτεύουσας, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η παρουσία των κρατικών αρχών είναι ελάχιστη. Την παροχή βασικών αγαθών έχουν αναλάβει κυρίως αγρότες και εθελοντές της περιοχής.

«Περιμένουμε απαντήσεις, να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι», δήλωσε η 33χρονη μανικιουρίστρια Κέιλι Ιμπάρα, η οποία συντονίζει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων προς τις αρχές. Όπως είπε, η κυβέρνηση οφείλει «να κάνει ό,τι πρέπει».

Το εμπορικό κέντρο του Ελ Χουνκίτο έχει σχεδόν καταστραφεί, με δεκάδες κτίρια να έχουν καταρρεύσει. Πολλοί κάτοικοι, μη έχοντας άλλη επιλογή, έχουν στήσει σκηνές σε ανοιχτό χώρο, παρά τον κίνδυνο που εξακολουθούν να δημιουργούν τα ετοιμόρροπα κτίρια.

«Δεν γνωρίζουμε πού θα εγκατασταθούμε ούτε για πόσο θα μείνουμε εδώ», είπε ο Τόνι Αμπρέου, ιδιοκτήτης καταστήματος με γλυκίσματα, ο οποίος ζει σε σκηνή από την ημέρα των σεισμών, καθώς τόσο το σπίτι όσο και η επιχείρησή του κρίθηκαν ακατάλληλα.

Σε μια ένδειξη της αυξανόμενης πολιτικής έντασης γύρω από τη διαχείριση της καταστροφής, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση της απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα από τον Παναμά, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι θα βρει τρόπο να επιστρέψει και να βοηθήσει τους πληγέντες.

Η Ματσάδο θεωρούνταν η βασική αντίπαλος του Μαδούρο. Ωστόσο, μετά την ανατροπή του τελευταίου τον Ιανουάριο από την κυβέρνηση Τραμπ, την εξουσία ανέλαβε η αντιπρόεδρός του, Ντέλσι Ροντρίγκες, με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από τη Ματσάδο να αναβάλει προς το παρόν την επιστροφή της.

«Αυτή τη στιγμή είμαι διατεθειμένη να κάνω ό,τι χρειαστεί και να μιλήσω με όποιον χρειαστεί, ώστε να συντονίσουμε τις προσπάθειες και να στηρίξουμε τον λαό μας», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της στην πλατφόρμα X.

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί για να στηρίξει τη Βενεζουέλα, με το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας να κατευθύνεται στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, που έχει υποστεί το ισχυρότερο πλήγμα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η χώρα έχει λάβει βοήθεια από 30 κράτη, μεταξύ άλλων περισσότερους από 1.000 τόνους ανθρωπιστικού υλικού, πάνω από 3.600 διασώστες και προσωπικό υποστήριξης, καθώς και 118 εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης.

Παραμένει άγνωστος ο αριθμός όσων βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι. Παράλληλα, διαδικτυακές πλατφόρμες όπου οι πολίτες δηλώνουν αγνοούμενους συγγενείς καταγράφουν περίπου 45.000 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και αδελφός της μεταβατικής προέδρου, Χόρχε Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ανέρχονται σε 1.719, οι τραυματίες σε 5.034 και οι άστεγοι σε 15.866.

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης τη Δευτέρα εμπόδισαν την επανεκκίνηση ενός διυλιστηρίου, ενός πετροχημικού συγκροτήματος και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην κεντρική Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.

Ωστόσο, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA δεν αναμένει ελλείψεις καυσίμων στην εγχώρια αγορά, καθώς τα διυλιστήρια στις ανατολικές και δυτικές περιοχές της χώρας καλύπτουν τη ζήτηση, παρά την αυξημένη κατανάλωση από τα σωστικά συνεργεία. Η παραγωγή και οι εξαγωγές πετρελαίου συνεχίζονται κανονικά.

Η μάχη για επιζώντες συνεχίζεται

Μία από τις ελάχιστες ιστορίες ελπίδας ήταν η διάσωση του 21χρονου Άαρον Λέβι, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στη Λα Γκουάιρα, έχοντας παραμείνει εγκλωβισμένος επί 106 ώρες. Η επιχείρηση διάσωσής του διήρκεσε συνολικά 43 ώρες, σύμφωνα με τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Μετά την ανακοίνωση του νέου απολογισμού, ο Χόρχε Ροντρίγκες γνωστοποίησε ότι έχουν δημιουργηθεί 15 καταφύγια στη Λα Γκουάιρα και ακόμη 50 προσωρινοί καταυλισμοί για τη στέγαση των σεισμόπληκτων.

Παράλληλα, συνεχάρη τους πολίτες για την ψυχραιμία τους, αποδίδοντας τις αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης σε παραπληροφόρηση.

«Μην δίνετε σημασία στις φήμες και μην παρασύρεστε από τη χειραγώγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από μέσα ενημέρωσης που επιδιώκουν μόνο να εντείνουν την αναστάτωση και την αγωνία. Η επίσημη ενημέρωση είναι η μόνη που μεταφέρει την αλήθεια», δήλωσε.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι τρεις Αμερικανοί πολίτες έχουν επιβεβαιωθεί μεταξύ των νεκρών, ενώ άλλοι 12 αγνοούνται. Παράλληλα, η ειδική ομάδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δεχθεί περισσότερα από 300 αιτήματα από Αμερικανούς που αναζητούν πληροφορίες ή βοήθεια. Σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο, περίπου 5.000 πολίτες των ΗΠΑ βρίσκονται σήμερα στη Βενεζουέλα.

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