ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

Στη Ντόχα του Κατάρ άρχισαν οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, οι επαφές πραγματοποιούνται σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και όχι σε επίπεδο κορυφής, καθώς δεν προβλέπονται απευθείας συνομιλίες μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη Ντόχα έχουν συγκροτηθεί τουλάχιστον τρεις εξειδικευμένες ομάδες εργασίας, οι οποίες εξετάζουν διαφορετικές πτυχές της υπό διαμόρφωση συμφωνίας. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, στις διπλωματικές και πολιτικές παραμέτρους της συμφωνίας, καθώς και σε οικονομικά ζητήματα, με βασικό αντικείμενο την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Διπλωματικές πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων επισημαίνουν ότι οι συνομιλίες διεξάγονται έμμεσα, μέσω διαμεσολάβησης εκπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν, οι οποίοι λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι τεχνικές επαφές βασίζονται στο Μνημόνιο Κατανόησης που έχει ήδη συμφωνηθεί, ενώ αξιοποιούν και το πλαίσιο που διαμορφώθηκε κατά τις προηγούμενες διαβουλεύσεις στη Σύνοδο της Λίμνης της Λουκέρνης, όπου καταγράφηκε πρόοδος σε βασικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης.

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Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, δεν συμμετέχουν στις τεχνικές συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν την Τρίτη ξεχωριστή συνάντηση στη Ντόχα με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, στο πλαίσιο των ευρύτερων διπλωματικών πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προώθηση της συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι συνομιλίες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των διαπραγματεύσεων, καθώς από την πρόοδο που θα επιτευχθεί σε τεχνικό επίπεδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η μετάβαση σε πολιτικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για μια συνολική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

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