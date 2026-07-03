Ισραηλινή startup κυβερνοασφάλειας διεκδικεί κρατικά συμβόλαια στη Λατινική Αμερική

Η ισραηλινή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Dream, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων κυβερνοασφάλειας για κυβερνήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα, σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία της στη Λατινική Αμερική, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή δημιουργούν πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επιχειρηματική της ανάπτυξη.

Η εταιρεία, με έδρα το Τελ Αβίβ, προγραμματίζει τη δημιουργία περιφερειακού γραφείου, το οποίο θα στελεχωθεί με ομάδες έρευνας και ανάπτυξης, μηχανικούς και προσωπικό εμπορικής υποστήριξης. Όπως δήλωσε ο συνιδρυτής της, Shalev Hulio, η Λατινική Αμερική αποτελεί πλέον τη βασική αγορά-στόχο για τη Dream.

Η Dream αναπτύσσει λύσεις εθνικής κυβερνοάμυνας, ενώ διαθέτει και πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες κυβερνήσεων και κρατικών οργανισμών, με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών και ευαίσθητων δεδομένων από κυβερνοαπειλές.

Σύμφωνα με τον Hulio, η ανάδειξη κυβερνήσεων με στενότερους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σε χώρες όπως η Κολομβία, η Χιλή, το Περού και η Κόστα Ρίκα, δημιουργεί νέες προοπτικές για τις ισραηλινές εταιρείες τεχνολογίας και ειδικότερα για τον κλάδο της κυβερνοασφάλειας.

Στο επίκεντρο η κυβερνοασφάλεια

Η Dream ολοκλήρωσε πρόσφατα νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 260 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 3 δισ. δολάρια. Παράλληλα, εξετάζει ως πιθανές τοποθεσίες για το πρώτο της περιφερειακό γραφείο την Μπογκοτά, την Πόλη του Μεξικού, το Μπουένος Άιρες και το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνουν ότι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική καταγράφουν τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα συγκαταλέγονται στις περιοχές με τα χαμηλότερα επίπεδα κυβερνοπροστασίας. Ο δημόσιος τομέας είναι αυτός που δέχεται τις περισσότερες επιθέσεις, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για σύγχρονες λύσεις κυβερνοασφάλειας.

Η εταιρεία αναφέρει ότι ήδη συνεργάζεται με κυβερνήσεις της περιοχής που αντιμετωπίζουν κυβερνοεπιθέσεις, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ποιες χώρες συμμετέχουν στις συνεργασίες αυτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνιδρυτής της Dream, Shalev Hulio, είναι επίσης συνιδρυτής της NSO Group, της εταιρείας που δημιούργησε το λογισμικό παρακολούθησης Pegasus, το οποίο έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις λόγω της χρήσης του από κρατικές αρχές σε υποθέσεις παρακολουθήσεων.