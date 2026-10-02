ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για τις Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις

Τη δυνατότητα να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς ερμηνεύει η ΑΑΔΕ τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, σε σχέση με συγκεκριμένες μελλοντικές πράξεις ή συναλλαγές τους, αποκτούν επιχειρήσεις, αλλά και πολίτες, μέσω της νέας διαδικασίας των Φορολογικών Δεσμευτικών Απαντήσεων (ΦΔΑ).

Με Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις για την έκδοση και εφαρμογή των Φορολογικών Δεσμευτικών Απαντήσεων (Α.1204/2026).

Η νέα διαδικασία τέθηκε σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2026.

Η ΦΔΑ παρέχει εκ των προτέρων την ερμηνευτική θέση της ΑΑΔΕ για συγκεκριμένα και επαρκώς προσδιορισμένα περιστατικά που αφορούν μελλοντικές πράξεις ή συναλλαγές.

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει συγκεκριμένο ερμηνευτικό ζήτημα ως προς την εφαρμογή της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας. Η ΦΔΑ μπορεί, μεταξύ άλλων, να αφορά και την εφαρμογή της γενικής διάταξης κατά της φοροαποφυγής, καθώς και αντικαταχρηστικών ρητρών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Δεν εκδίδεται ΦΔΑ για:

θέματα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης,

ζητήματα εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου στην Ελλάδα,

ζητήματα που αφορούν υποθέσεις του αιτούντος, για τις οποίες εκκρεμεί ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή ένδικο βοήθημα,

ζητήματα που αφορούν δεσμευτικές τελωνειακές αποφάσεις,

ερωτήματα που ζητούν γενικές οδηγίες χωρίς συγκεκριμένα περιστατικά,

αμιγώς υποθετικά ή καταχρηστικά ερωτήματα.

Ψηφιακά η υποβολή

Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Παράβολο

Για την υποβολή και εξέταση της αίτησης απαιτείται παράβολο, το οποίο κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με το πλήθος και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων για τα οποία ζητείται η ΦΔΑ, την νομική μορφή του προσώπου που υποβάλλει το ερώτημα και το τυχόν αίτημα επίσπευσης της απάντησης.

Έκδοση απάντησης σε 150 ημέρες – 90 ημέρες με επίσπευση

Η ΦΔΑ εκδίδεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός 150 ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης και την καταβολή του συνολικού παραβόλου.

Σε περίπτωση αιτήματος επίσπευσης και καταβολής του αντίστοιχου προσαυξημένου παραβόλου, η προθεσμία περιορίζεται σε 90 ημέρες.

Ο αιτών ενημερώνεται για κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την παραλαβή της αίτησης και τυχόν ελλείψεις έως την έκδοση της ΦΔΑ ή την απόρριψη του αιτήματος, ενώ μπορεί να παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή την πορεία της αίτησής του.

Ισχύς, Δεσμευτικότητα και Διαφάνεια

Η ΦΔΑ είναι δεσμευτική για τη Φορολογική Διοίκηση, έναντι του προσώπου για το οποίο εκδόθηκε και με βάση τα συγκεκριμένα περιστατικά που εξετάστηκαν.

Η δεσμευτικότητα επεκτείνεται και έναντι τρίτων για όμοια περιστατικά που πραγματοποιούνται μετά τη δημοσίευση της ΦΔΑ και υπό το ίδιο νομικό πλαίσιο.

Αντίθετα, η ΦΔΑ δεν δεσμεύει τον φορολογούμενο, ο οποίος δεν υποχρεούται να ακολουθήσει την ερμηνεία που δόθηκε.

Εφόσον, όμως, ο φορολογούμενος ακολουθήσει ΦΔΑ που βρίσκεται σε ισχύ, η δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής ή, κατά περίπτωση, ότι δεν υποβλήθηκε, για τη συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση. Η ίδια προστασία ισχύει και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ΦΔΑ ήταν σε ισχύ, ακόμη και αν στη συνέχεια έπαψε να ισχύει.

Η ΦΔΑ δεν μπορεί να προσβληθεί με διοικητική προσφυγή ή ένδικο βοήθημα.

Η ισχύς της παύει, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση ουσιώδους μεταβολής των πραγματικών περιστατικών ή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση αντίθετης ερμηνευτικής κρίσης από ανώτατο δικαστήριο.

Δημοσίευση των ΦΔΑ

Για λόγους διαφάνειας και ομοιόμορφης εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, οι ΦΔΑ δημοσιεύονται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, ανωνυμοποιημένες ή ψευδωνυμοποιημένες, εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή τους στον αιτούντα.

Η δημοσίευση μπορεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα, να αναβληθεί έως την πραγματοποίηση των εξεταζόμενων περιστατικών και πάντως έως 12 μήνες, όταν υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης σχεδιαζόμενης συναλλαγής.

Παράλληλα, ο αιτών μπορεί να ζητήσει να μη δημοσιευθούν πληροφορίες που αφορούν εμπορικά, επιχειρηματικά, βιομηχανικά ή επαγγελματικά μυστικά ή εμπορική διαδικασία.

Επικοινωνία – Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας τη θεματική που τους ενδιαφέρει.