Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ

Η Κούβα υπέστη πανεθνικό μπλακ άουτ τη Δευτέρα, καθώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί από τον ουσιαστικό αποκλεισμό των αποστολών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Υπουργείο Ενέργειας της Κούβας ανακοίνωσε ότι το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο υπέστη πλήρη κατάρρευση. Ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτροδότησης ανέφερε ότι διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Ο υπουργός Ενέργειας, Βισέντε δε λα Ο Λέβι, δήλωσε ότι οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και ότι έχουν ήδη ενεργοποιήσει έκτακτα «μικροσυστήματα», τα οποία τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.

Η Κούβα έχει βιώσει αρκετά πανεθνικά μπλακ άουτ τα τελευταία χρόνια, καθώς οι παλαιωμένες υποδομές ηλεκτροδότησης της χώρας δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση.

Η ενεργειακή κρίση επιδεινώθηκε φέτος, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάγκασαν τους βασικούς προμηθευτές της Κούβας να διακόψουν τις αποστολές πετρελαίου. Τον Μάρτιο, η χώρα υπέστη τουλάχιστον δύο γενικές διακοπές ρεύματος μέσα σε μία εβδομάδα.

Η έλλειψη ενέργειας έχει ασκήσει μεγάλη πίεση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, οι μεταφορές και η υγειονομική περίθαλψη.

Οι νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ έχουν επίσης επιδεινώσει περαιτέρω την κουβανική οικονομία και έχουν αποτρέψει πολλούς τουρίστες από το να επισκεφθούν το νησί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η οικονομική πίεση αποσκοπεί στο να αναγκάσει την κουβανική κυβέρνηση να ανοίξει το έως τώρα κλειστό πολιτικό σύστημα της χώρας και να επιτρέψει την άμεση ξένη επένδυση.

Πακέτο μεταρρυθμίσεων

Τον περασμένο μήνα, η Εθνοσυνέλευση της Κούβας ενέκρινε ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο το άνοιγμα της οικονομίας. Ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου δήλωσε στο CNN ότι τα μέτρα δεν εγκρίθηκαν ως απάντηση σε εξωτερικές πιέσεις.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις μεταρρυθμίσεις «περιορισμένες, υπερβολικά καθυστερημένες και, τελικά, επιφανειακά επικοινωνιακά μηνύματα» από την κουβανική κυβέρνηση.

Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κούβας πραγματοποίησαν πολλαπλές συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Μάιο, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, συναντήθηκε με τους επικεφαλής των κουβανικών μυστικών υπηρεσιών στην Αβάνα, ενώ ο διοικητής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ συναντήθηκε με ανώτερους Κουβανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους στην περίμετρο της Ναυτικής Βάσης του Κόλπου του Γκουαντάναμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν την Κούβα ότι φιλοξενεί ρωσικούς και κινεζικούς σταθμούς παρακολούθησης στο νησί, υπονομεύοντας τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Η Κούβα απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς και αντιδρά στις αμερικανικές κατηγορίες.

Όταν το CNN ρώτησε τον υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων της Κούβας, Όσκαρ Πέρες-Ολίβα Φράγα, σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο νησί, εκείνος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για συλλογική τιμωρία, δηλώνοντας: «Αυτό που συμβαίνει σήμερα εναντίον του λαού μας είναι γενοκτονία».