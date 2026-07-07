Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Η απόφαση του Εφετείου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές του 2027, καθώς η περίοδος στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι ολοκληρώνεται πριν από την εκλογική αναμέτρηση αλλά αυτό δεν φαίνεται να την σταματά από την διεκδίκηση της Γαλλικής προεδρίας.

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της μετά την ετυμηγορία, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι το Εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μειώνοντας ωστόσο τη διάρκεια της στέρησης των πολιτικών της δικαιωμάτων.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει για τέταρτη φορά την προεδρία της Γαλλίας.

«Χάρηκα που το δικαστήριο μου επέτρεψε να έχω το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Διαφωνώ με την απόφαση και θα ασκήσω έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο» ανέφερε αρχικά η Μαρίν Λεπέν.

Στην ερώτηση στο κατά πόσο θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον 2027, η κα Λεπέν ανακοίνωσε την απόφασή της. «Είχα δηλώσει ότι δεν θα έκανα προεκλογική εκστρατεία φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Αλλά επειδή έχω την επιλογή να ασκήσω έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο και η κυβέρνηση αναστέλλει τα αποτελέσματα της απόφασης, θα κάνω προεκλογική εκστρατεία χωρίς αυτό.

Η μη επιλεξιμότητα έθεσε ένα τεράστιο δημοκρατικό πρόβλημα. Τίποτα δεν πρέπει να επιβληθεί στον γαλλικό λαό. Οι Γάλλοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο σε αυτό» τόνισε.

«Ο Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι ο πρωθυπουργός αν κερδίσω τις εκλογές»

Όταν ρωτήθηκε για τον μελλοντικό ρόλο του Ζορντάν Μπαρντέλα, η Μαρίν Λεπέν υποστήριξε ότι αμφότεροι αντιπροσωπεύουν «ένα αξιόπιστο δίδυμο πρωθυπουργού και προέδρου» . «Έχουμε λύσεις και αυτό το δίδυμο είναι νικηφόρο, είναι μάλιστα και ένα νικηφόρο εισιτήριο», επέμεινε.

«Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο», σημείωσε, διαβεβαιώνοντας ότι οι πολιτικές «φιλοδοξίες» των δύο «δεν παίζουν κανέναν ρόλο» .

Η απόφαση του Εφετείου που εκδόθηκε την Τρίτη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, καθώς η περίοδος στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι λήγει πριν από την προεδρική αναμέτρηση.

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