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Λεπέν: Ένοχη στο Εφετείο, αλλά με «παράθυρο» για τις εκλογές του 2027
Ειδήσεις
15:18 - 07 Ιουλ 2026

Λεπέν: Ένοχη στο Εφετείο, αλλά με «παράθυρο» για τις εκλογές του 2027

Reporter.gr Newsroom
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Το πολιτικό μέλλον και η προεδρική φιλοδοξία της Μαρίν Λεπέν βρίσκονται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι.    

Οι εφέτες στη Γαλλία επικύρωσαν την καταδίκη της Μαρίν Λε πεν μειώνοντας όμως την περίοδο αποκλεισμού της από δημόσια αξιώματα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται πλέον να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Η 57χρονη Λεπέν είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της 31ης Μαρτίου 2025, με την οποία κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια πολύκροτη υπόθεση που αφορά τη χρήση κοινοβουλευτικών βοηθών από το κόμμα της, το Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National).

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Παρισιού είχε επιβάλει άμεση πενταετή απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος, στερώντας της τη δυνατότητα να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του Απριλίου 2027, ακόμη και όσο εκκρεμούσε η έφεσή της. Παράλληλα, της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Σε μια πολυαναμενόμενη απόφαση, το Εφετείο του Παρισιού έκρινε την Τρίτη ότι η Λεπέν εξακολουθεί να είναι ένοχη, αλλά μείωσε τον χρόνο στέρησης του δικαιώματος εκλογής και διορισμού σε δημόσιο αξίωμα στους 45 μήνες. Καθώς, σύμφωνα με την απόφαση, έχει ήδη εκτίσει 30 μήνες από την αρχική απαγόρευση, απομένουν πλέον 15 μήνες — γεγονός που της επιτρέπει θεωρητικά να καταθέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές.

Το δικαστήριο διατήρησε επίσης το πρόστιμο των 100.000 ευρώ και επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι η Λεπέν θα πρέπει να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι για έναν χρόνο.

Η Λεπέν, αλλά και ο γενικός εισαγγελέας της Γαλλίας, έχουν προθεσμία δέκα ημερών για να προσφύγουν στο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας το ανώτατο δικαστήριο που ελέγχει την ορθή εφαρμογή του νόμου από τα κατώτερα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού έχει ήδη δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να ξεκινήσει νέα δικαστική μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια διαδικασία θα καθιστούσε αδύνατη μια προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία.

«Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια προεδρική εκστρατεία την τελευταία στιγμή», είχε δηλώσει πέρυσι στο περιοδικό Causeur. Είχε επίσης ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 16:03
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