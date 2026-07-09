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Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»
Ειδήσεις
22:15 - 09 Ιουλ 2026

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απέκλεισε το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σχεδιάζει να διεκδικήσει κανένα πολιτικό αξίωμα, παρά τα σχετικά σενάρια που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα.

Σε συνέντευξή της στο Euronews, η επικεφαλής της ΕΚΤ τόνισε πως προτεραιότητά της παραμένει η υπεράσπιση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι σκοπεύει να συμβάλει στον δημόσιο διάλογο ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, όχι όμως ως υποψήφια.

«Δεν είμαι υποψήφια για τίποτα, αλλά με ενδιαφέρει βαθιά να προστατευθεί η Ευρώπη και να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Λαγκάρντ επισήμανε ακόμη ότι θα επιδιώξει να εξηγήσει στους πολίτες τη σημασία της ευρωπαϊκής διάστασης, επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Όπως είπε, θεωρεί κρίσιμο να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.

Οι δηλώσεις της έρχονται λίγες ημέρες μετά από συνέντευξή της στον γαλλικό Τύπο, όπου είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επιστροφής στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο είναι «πιθανό». Ωστόσο, είχε διευκρινίσει ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει πρόωρα από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Με τη νέα της παρέμβαση, η Κριστίν Λαγκάρντ επιχειρεί να βάλει τέλος στις εικασίες περί προεδρικής υποψηφιότητας, διαμηνύοντας ότι, προς το παρόν, ο ρόλος της παραμένει στην ηγεσία της ΕΚΤ, με βασική αποστολή τη διασφάλιση της σταθερότητας της ευρωζώνης και την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής προοπτικής.

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