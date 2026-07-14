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Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση
Ειδήσεις
19:10 - 14 Ιουλ 2026

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση

Reporter.gr Newsroom
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Σε ποινή αποκλεισμού από κάθε δημόσιο αξίωμα και εργασία για εννέα χρόνια καταδικάστηκε ο Νταβίντ Σάντσεθ, αδελφός του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, με την ισπανική Δικαιοσύνη να τον κρίνει ένοχο για διοικητική ανάρμοστη συμπεριφορά, αλλά να τον απαλλάσσει από την κατηγορία της αθέμιτης άσκησης επιρροής.

Η απόφαση του δικαστηρίου αφορά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε και καλύφθηκε θέση εργασίας στην επαρχία Μπαδαχόθ, στη νοτιοδυτική Ισπανία, όπου ο Νταβίντ Σάντσεθ εργάστηκε ως συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας.

Ο 52χρονος κατηγορούνταν ότι αξιοποίησε τη συγγενική του σχέση με τον τότε ανερχόμενο πολιτικό Πέδρο Σάντσεθ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση το 2017, πριν ο αδελφός του αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

Στην απόφασή τους οι δικαστές έκριναν ότι η συγκεκριμένη θέση «δεν ήταν ούτε απαραίτητη ούτε επείγουσα», υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετούσε περισσότερο «το ιδιαίτερο συμφέρον του ωφελούμενου και όχι το γενικό συμφέρον».

Παράλληλα, το δικαστήριο σημείωσε ότι τέτοιες πρακτικές «βλάπτουν την υγεία της δημοκρατίας, ευνοούν τη διαφθορά και την ανισότητα των ευκαιριών».

Ο Νταβίντ Σάντσεθ, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες, δεν οδηγείται στη φυλακή, καθώς η βαρύτερη κατηγορία της αθέμιτης άσκησης επιρροής δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Η γενική εισαγγελία, άλλωστε, είχε ζητήσει την απαλλαγή του.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης Έλμα Σάιθ δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να πιστεύει στην αθωότητα του Νταβίντ Σάντσεθ.

«Ελπίζουμε ότι οι ανώτατες δικαστικές αρχές θα διαπιστώσουν την αθωότητά του, στην οποία πιστεύουμε», ανέφερε.

Νέα πίεση στην κυβέρνηση Σάντσεθ

Η υπόθεση προσθέτει νέο πολιτικό βάρος στον Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το τελευταίο διάστημα το περιβάλλον του Ισπανού πρωθυπουργού βρίσκεται στο επίκεντρο σειράς δικαστικών ερευνών.

Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτησή του και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, υποστηρίζοντας ότι οι υποθέσεις αυτές πλήττουν την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Εκτός από τον αδελφό του, στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης έχουν βρεθεί πρόσωπα που συνδέθηκαν με την πολιτική πορεία του Πέδρο Σάντσεθ. Μεταξύ αυτών είναι ο πρώην υπουργός Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, ο οποίος καταδικάστηκε στα τέλη Ιουνίου σε ποινή κάθειρξης 24 ετών για υπόθεση διαφθοράς.

Παράλληλα, δικαστική εξέλιξη αναμένεται και για τη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μπεγκόνια Γκόμεθ, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με καταγγελίες για αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι ανταμοιβής.

Η υπόθεση του Νταβίντ Σάντσεθ αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις στην Ισπανία, καθώς η αντιπολίτευση κλιμακώνει την πίεσή της προς την κυβέρνηση.

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