ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την επίθεση κατά της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη και τα απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «ακραίες και εγκληματικές». Το κόμμα τόνισε ότι η βία και η τρομοκράτηση πολιτικών προσώπων και οικογενειών δεν έχουν θέση στη δημοκρατική ζωή και ζήτησε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει: «Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειας της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της.

Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας. Δεν έχουν καμία σχέση τέτοιες ακραία βίαιες ενέργειες με την πολιτική ανταλλαγή επιχειρημάτων.

Απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη».