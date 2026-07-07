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Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»
Ειδήσεις
22:40 - 07 Ιουλ 2026

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα προς τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία της χώρας της είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η Γροιλανδία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή πώλησης.

Από την Άγκυρα, όπου συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η Δανή πρωθυπουργός δήλωσε ότι αναμένει από όλους τους συμμάχους της Συμμαχίας να σεβαστούν πλήρως την κυριαρχία της Δανίας, τονίζοντας πως το καθεστώς της Γροιλανδίας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η τοποθέτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά τις νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε την επιθυμία του η Ουάσιγκτον να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αποτελεί ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας και διαθέτει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, λόγω της θέσης της στην Αρκτική αλλά και του πλούσιου ορυκτού της πλούτου. Οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου στην προοπτική αμερικανικού ελέγχου του νησιού έχουν προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις από την Κοπεγχάγη, η οποία επιμένει ότι το μέλλον της Γροιλανδίας καθορίζεται αποκλειστικά από τους κατοίκους της και τη Δανία.

Με τη νέα της παρέμβαση από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Μέτε Φρεντέρικσεν επανέλαβε τη σταθερή θέση της κυβέρνησής της, ξεκαθαρίζοντας ότι η Γροιλανδία «δεν πωλείται» και ότι οι σύμμαχοι της Δανίας οφείλουν να σέβονται πλήρως την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

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