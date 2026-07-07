Ο Τραμπ ξαναθυμήθηκε την «αγάπη» του για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε την Τρίτη την επιθυμία του να περάσει η Γροιλανδία υπό αμερικανικό έλεγχο, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποσύρουν όλες τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την Ευρώπη, εάν οι Ευρωπαίοι συνεχίσουν να απορρίπτουν τις βλέψεις του.

«Η Γροιλανδία πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε λίγο μετά την άφιξή του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, επαναφέροντας μια ιδέα που μοιάζει να αρνείται πεισματικά να μείνει στο συρτάρι, όπως αναφέρει το CNBC.

Υπενθυμίζεται ότι η 32μελής Συμμαχία είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση ήδη από τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο της αυτόνομης δανικής επικράτειας, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τη στάση των Ευρωπαίων.

«Αυτό είναι που έβλαψε τη σχέση μου με το ΝΑΤΟ», είπε, υποστηρίζοντας ότι «η Γροιλανδία δεν βοηθά τη Δανία. Η Δανία δεν ξοδεύει πραγματικά χρήματα για να βοηθήσει τη Γροιλανδία, όμως αποτελεί σημαντικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Στη συνέχεια επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι η περιοχή περιβάλλεται από κινεζικά και ρωσικά πλοία, παρά το γεγονός ότι ειδικοί σε θέματα της Γροιλανδίας έχουν αμφισβητήσει επανειλημμένα αυτή την εικόνα.

«Η Γροιλανδία πρέπει να ελέγχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από τη Δανία», επέμεινε. «Και αφού δεν συμφώνησαν, ενώ εμείς ξοδεύουμε τόσα χρήματα για να τους προστατεύουμε από τη Ρωσία, δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε άλλα».

Ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

«Θα μπορούσαμε να αποσύρουμε όλους τους στρατιώτες μας από την Ευρώπη. Όπως θα έχετε προσέξει, η Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική απ' ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια», δήλωσε.

Παράλληλα προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι «πρέπει να προσέξουν» το μεταναστευτικό και την ενεργειακή τους πολιτική, διαφορετικά, όπως είπε, «δεν θα υπάρχει Ευρώπη».

Με τις δηλώσεις του, ο Τραμπ έφερε ξανά στο προσκήνιο τη Γροιλανδία, το τεράστιο, αραιοκατοικημένο και κατά κύριο λόγο παγωμένο νησί της Αρκτικής, το οποίο φαίνεται να αντιμετωπίζει όχι ως αυτόνομη επικράτεια με δική της πολιτική βούληση, αλλά ως ακόμη ένα γεωπολιτικό «οικόπεδο» που θα έπρεπε να αλλάξει ιδιοκτήτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει αυτή την άποψη. Ήδη από το 2019 είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να αγοράσουν τη Γροιλανδία, θεωρώντας την κρίσιμη για την αμερικανική εθνική ασφάλεια, αν και τότε παραδεχόταν πως «δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα». Έξι χρόνια μετά, πάντως, το σχέδιο όχι μόνο δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά επανέρχεται συνοδευόμενο από απειλές προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.