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Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις
Ειδήσεις
23:20 - 07 Ιουλ 2026

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ανάκληση της γενικής άδειας που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, στον απόηχο των επιθέσεων που δέχθηκαν δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τις εξελίξεις «εντελώς απαράδεκτες», προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν θα έχουν συνέπειες, την ώρα που η ένταση απειλεί να εκτροχιάσει τις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον προχώρησε στην ανάκληση της άδειας που επέτρεπε συναλλαγές σχετικές με το ιρανικό πετρέλαιο, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Επιθέσεις σε τρία δεξαμενόπλοια

Η απόφαση ακολουθεί τις αναφορές της βρετανικής υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO), σύμφωνα με τις οποίες τρία δεξαμενόπλοια επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει προχωρήσει σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τα περιστατικά.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διακινείται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε ένταση στην περιοχή προκαλεί έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές και στους ενεργειακούς σχεδιασμούς των κρατών.

Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται

Παρά τη νέα ένταση, Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται.

Όπως ανέφερε, οι διαπραγματευτικές ομάδες εξακολουθούν να εργάζονται «καλή τη πίστει» για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες εξελίξεις δυσχεραίνουν το κλίμα εμπιστοσύνης.

Ωστόσο, η ανάκληση της άδειας για το ιρανικό πετρέλαιο και οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ θεωρείται ότι δοκιμάζουν σοβαρά το εύθραυστο πλαίσιο συνεννόησης που είχε διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες μεταξύ των δύο πλευρών, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης και πιθανών αντιποίνων.

Διάβημα του Κατάρ προς το Ιράν

Στο μεταξύ, το Κατάρ προχώρησε σε επίσημο διπλωματικό διάβημα κατά του Ιράν, καλώντας τον επιτετραμμένο της Τεχεράνης στη Ντόχα για να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία του.

Η αντίδραση του Κατάρ ήρθε μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ έπλεε στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Η κυβέρνηση της Ντόχα αποδίδει την ευθύνη της επίθεσης στο Ιράν και, μέσω επίσημης διπλωματικής διακοίνωσης, κάλεσε την Τεχεράνη:

  1. να σταματήσει άμεσα κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια,
  2. να απέχει από πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα,
  3. να μην απειλεί τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό,
  4. και να παράσχει επίσημες εξηγήσεις για το περιστατικό.

Καταδίκη και από τη Σαουδική Αραβία

Την επίθεση καταδίκασε και η Σαουδική Αραβία, μετά το πλήγμα που δέχθηκε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο στην ίδια περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών του βασιλείου κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα κάθε πρακτική που, όπως αναφέρει, απειλεί την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και τη σταθερότητα του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Η Ριάντ υπογραμμίζει ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διεθνή οικονομία και ζητά την αποφυγή κάθε ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Αυξάνεται η ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για τη μεταφορά ενεργειακών πόρων προς τις διεθνείς αγορές.

Η αμερικανική απόφαση για την ανάκληση της άδειας πώλησης ιρανικού πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις διπλωματικές αντιδράσεις του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες για διπλωματική αποκλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

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