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Περί Ανανεωτικής Αριστεράς
Ανεμοδείκτης
10:00 - 28 Αυγ 2026

Περί Ανανεωτικής Αριστεράς

Γιώργος Ραυτόπουλος
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«Έχασα τη μάχη και μέσα στο κόμμα μου. Σήμερα είμαι απόβλητος και από το κόμμα μου. Με θεωρούν δεξιό, με θεωρούν ότι τους πάω στην ουρά του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, φυσικά, μου πέφτει πολύ λιγότερος λόγος απ’ ό,τι άλλοτε, αλλά πιστεύω ότι αυτή η ευκαιρία χάθηκε για την Ελλάδα. Θα μπορούσε να γίνει μια πολύ μεγάλη παράταξη, δημοκρατική, που να κυβερνήσει για χρόνια τον τόπο και να τον κυβερνήσει με έμπνευση, όχι μπακάλικα».

Αυτά ήταν τα λόγια που είχε αναφέρει, σε πολυσυζητημένη συνέντευξή του στην Καθημερινή το 2006, ο μεγάλος ηγέτης της Ανανεωτικής Αριστεράς, Λεωνίδας Κύρκος, ο οποίος σαν σήμερα, 28 Αυγούστου, πριν από 15 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Πάντα με μετριοπάθεια και νηφαλιότητα επιχειρηματολογούσε υπέρ της σύνθεσης απόψεων και των συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο, πάντοτε σε δημοκρατικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Και σήμερα; Η συζήτηση για έναν ενιαίο προοδευτικό φορέα περιορίστηκε περισσότερο στο πλαίσιο της πολιτικολογίας και των μικροπολιτικών επιδιώξεων μετά τις εκλογές του 2023, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ευρύτερες απαντήσεις που καλούνται να δώσουν η Σοσιαλδημοκρατία και η Αριστερά μπροστά στις προκλήσεις της εποχής, αλλά με μοναδική βάση τον «αντιμητσοτακισμό».

Από εκεί και πέρα, η προοπτική αυτή δεν είχε εξαρχής ουσιαστικές προϋποθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ουσιαστικά διαλυμένος, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιμένει στην αυτόνομη πορεία του και ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται τόσο να ενώσει τον χώρο, αλλά κυρίως να του ηγηθεί, όπως προκύπτει και από τον μονοπρόσωπο χαρακτήρα του νέου του κόμματος.

Η κατάσταση αυτή του προοδευτικού χώρου είναι αποτέλεσμα και της έλλειψης διάθεσης για αυτοκριτική που χαρακτηρίζει την πλειονότητα των εκπροσώπων του, σε αντίθεση με τον Κύρκο, ο οποίος δεν δίσταζε να μιλήσει δημόσια για επιλογές του που εκ των υστέρων μετάνιωσε, όπως, για παράδειγμα, την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου σε Ειδικό Δικαστήριο.

Όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση της Ανανεωτικής Αριστεράς, αυτή εμφανίζεται αποδυναμωμένη μετά την αποτυχία του εγχειρήματος της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΔΗΜΑΡ), με τα μέλη της να μετακινούνται στον ΣΥΡΙΖΑ, στο Ποτάμι, στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ακόμη και στη… Νέα Δημοκρατία.

Ως τάση, η Ανανεωτική Αριστερά είναι σήμερα ενταγμένη στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με πιο προβεβλημένο στέλεχος τον Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος έχει μια αρκετά μαχητική παρουσία στα κανάλια, μιλώντας, όμως, ως κομματικό στέλεχος και όχι ως βουλευτής. Εντούτοις, παρά την περιορισμένη της επιρροή, η Ανανεωτική Αριστερά εξακολουθεί να έχει έναν ρόλο να διαδραματίσει στον διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων.

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