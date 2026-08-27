Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά

Νέα πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να στηρίξει την Έλενα Ακρίτα για μία από τις θέσεις των αντιπροέδρων της Βουλής, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη επιλογή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας τη διαφορετική στάση που, όπως υποστηρίζει, τηρεί το κόμμα απέναντι στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, και στην Έλενα Ακρίτα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη «διυλίζει – και καταψηφίζει – τον κ. Στουρνάρα, αλλά “καταπίνει” την κυρία Ακρίτα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν περιορίστηκε στην κριτική για τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιλογή, αλλά τη συνέδεσε με τη γενικότερη πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, υποστήριξε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «έντεκα χρόνια μετά το “Μένουμε Ευρώπη”», όπως χαρακτηριστικά έγραψε, «συστρατεύεται με τους πιο ακραίους εκφραστές της πάνω και της κάτω πλατείας».

Ο κ. Μαρινάκης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με τη φράση «Καθένας με τις επιλογές του», αφήνοντας αιχμές για την πολιτική κατεύθυνση που έχει επιλέξει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

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Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου εντάσσεται στο νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ανοίξει με αφορμή τη συγκρότηση του προεδρείου της Βουλής και τη στήριξη της υποψηφιότητας της Έλενας Ακρίτα από το ΠΑΣΟΚ.

Πιο αναλυτικά, η Κουμουνδούρου πρότεινε για την αντικατάστασή της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία αποχώρησε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής με την Έλενα Ακρίτα, την υπερψήφιση της οποίας, ωστόσο, απορρίπτει η κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ.

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Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ

Στην αντεπίθεση πέρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στις βολές του Παύλου Μαρινάκη με αιχμή την επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στηρίξει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

«Η στάση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή: παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα –συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης- με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα. Για τα πρόσωπα που προτείνονται, την ευθύνη έχουν οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες» δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μαρινάκης που καταπίνει αμάσητες τις ψήφους των Σπαρτιατών και διαφημίζει μάλιστα τη στάση τους όταν συντάσσονται με τη Νέα Δημοκρατία στον προϋπολογισμό και σε άλλα νομοθετήματα, δεν είναι σε θέση να κάνει μαθήματα πολιτικής στάσης στο ΠΑΣΟΚ» πρόσθεσε, για να καταλήξει: «Σοβαρευτείτε, κ. Μαρινάκη».