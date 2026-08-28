Ο «εφιάλτης» του ιδιωτικού χρέους – Τι ζητούν δανειολήπτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με μία ανοιχτή εκδήλωση για το τεράστιο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους και των «κόκκινων δανείων» χτύπησε το ΠΑΣΟΚ το «καμπανάκι» για την έναρξη της νέας πολιτικής σεζόν, με τον πρόεδρο του Κινήματος, Νίκο Ανδρουλάκη, να παρουσιάζει – λίγο πριν τη ΔΕΘ – τη δέσμη με τις έντεκα δεσμεύσεις του κόμματος, προαναγγέλλοντας μάλιστα πως το σύνολο των μέτρων θα κατατεθεί στη Βουλή ως μία ολοκληρωμένη πρόταση νόμου.

Πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και την παρουσίαση των έντεκα μέτρων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τον λόγο έλαβαν στελέχη του κόμματος, αλλά και εκπρόσωποι κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων – ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο νομικός σύμβουλος του Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος και ο εκπρόσωπος των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου Νίκος Γριζάνης – οι οποίοι περιέγραψαν το τοπίο γύρω από το ιδιωτικό χρέος και την αναγκαιότητα ενός σφαιρικού σχεδιασμού για την υποστήριξη νοικοκυρών και επιχειρήσεων.

Η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, δίνοντας μία αριθμητική εικόνα του προβλήματος, σημείωσε:

Σήμερα, το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στο δυσθεώρητο ύψος των 417 δισ. ευρώ , περίπου το 168% του ΑΕΠ , με τα 240 δισ. περίπου εξ αυτών να είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

έχει φτάσει στο δυσθεώρητο ύψος των , περίπου το , με τα 240 δισ. περίπου εξ αυτών να είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι περισσότερες από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, σε σύνολο 165,2 δισ. ευρώ.

είναι προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, σε σύνολο 165,2 δισ. ευρώ. Μόνο στον ΕΦΚΑ τα χρέη ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ, όταν περίπου 1 στους 2 πολίτες (43%) βαρύνεται με απαιτητά χρέη.

Ειδικά για τα «κόκκινα δάνεια» υπενθύμισε πως:

Αγγίζουν τα 80 δισ. ευρώ , δηλαδή το 30% του ελληνικού ΑΕΠ.

, δηλαδή το 30% του ελληνικού ΑΕΠ. Με τη μεταφορά των χρεών από τις τράπεζες στους servicers , δάνεια περίπου 36 δισ. ευρώ πέρασαν σε επενδυτές έναντι μόλις 1,5 δισ., δηλαδή περίπου στο 4% της αξίας τους. Στην πράξη, οι επενδυτές απέκτησαν απαιτήσεις με τεράστια έκπτωση, αλλά πολύ μεγάλη απόδοση.

, δάνεια περίπου 36 δισ. ευρώ πέρασαν σε επενδυτές έναντι μόλις 1,5 δισ., δηλαδή περίπου στο 4% της αξίας τους. Στην πράξη, οι επενδυτές απέκτησαν απαιτήσεις με τεράστια έκπτωση, αλλά πολύ μεγάλη απόδοση. Γύρω από τη διαχείριση των δανείων αυτών δραστηριοποιείται ένα ολόκληρο οικοσύστημα: Servicers, εισπρακτικές, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες ακινήτων που αναλαμβάνουν την αξιοποίηση περιουσιών ανθρώπων που αλλάζουν χέρια.

αυτών δραστηριοποιείται ένα ολόκληρο οικοσύστημα: Servicers, εισπρακτικές, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες ακινήτων που αναλαμβάνουν την αξιοποίηση περιουσιών ανθρώπων που αλλάζουν χέρια. Η στόχευση αφορά εισπράξεις περίπου 35 δισ., από τα οποία 21 είναι εγγυημένα από τις τράπεζες. Δηλαδή, τα funds στοχεύουν σε είσπραξη 14 δισ. για δάνεια για τα οποία έχουν πληρώσει μόλις 1,5 δισ. ευρώ

Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, τόσο η κ. Αποστολάκη, όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησαν αιχμές εναντίον της κυβέρνησης Τσίπρα – Καμένου για τον περιορισμό του Νόμου 3869 (2010) της κυβέρνησης Παπανδρέου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς με δύο διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις άνοιξε τότε ο δρόμος για τους servicers και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ενώ με τον πτωχευτικό κώδικα της παρούσας κυβέρνησης χάθηκε «κάθε ίχνος προστασίας της πρώτης κατοικίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «όσοι δεσμεύτηκαν για σεισάχθεια, άνοιξαν την πόρτα στα funds […] και την πόρτα αυτήν, την έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λεωφόρο κερδοσκοπίας εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας».

Όπως σημείωσε, δε, ο γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Σπυράκος (και εμπνευστής του ν. 3869), η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της ΕΕ που θεσμοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, με τις κοινοτικές οδηγίες να ενσωματώνουν αντίστοιχες ρυθμίσεις πολύ αργότερα.

Σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, η υπεύθυνη ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως – σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών – μέσα στην τελευταία εξαετία «ολοκληρώθηκαν μόλις 60.380 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 18,64 δισεκατομμυρίων, στον ωκεανό των 240 δισ. χρέους», ενώ παραμένει άγνωστο ποιες ρυθμίσεις εξακολουθούν να τηρούνται, πόσες καταρρέουν και πόσες «κοκκινίζουν» ξανά.

Η κυβέρνηση «δεν δίνει στοιχεία, γιατί με τα στοιχεία θα καταρρεύσει το πλαστό της αφήγημα», σημείωσε η κ. Αποστολάκη, προσθέτοντας πως «έχασε την ύστατη μάχη να υπερασπιστεί την ασύδοτη κερδοφορία όσων εκπροσωπεί».

Ο κ. Σπυράκος, στη δική του τοποθέτηση, τόνισε πως πλέον έχει καταργηθεί κάθε δίκτυο προστασίας των οφειλετών, ενώ ο εξωδικαστικός αποτελεί «ένα εργαλείο στο οποίο οι τράπεζες και οι servicers έχουν τον πλήρη έλεγχο». Ένα εργαλείο αναποτελεσματικό, επειδή σχεδιάστηκε «έτσι ώστε να εξασφαλίζουν οι πιστωτές ότι στη χειρότερη περίπτωση θα πάρουν περισσότερα από όσο επιτρέπει η ρευστοποίηση της περιουσίας των δανειοληπτών».

«Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά την απελευθέρωση των πλειστηριασμών, μετά την ασύδοτη λειτουργία των servicers, για τους οποίους δεν υπάρχει κανένας κώδικας, κανένας δεν μπορεί να απαριθμήσει ένα συγκεκριμένο μέτρο απέναντι στους servicers», τόνισε ο ίδιος.

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Δυσβάσταχτο το κόστος χρηματοδότησης για τις ΜμΕ

Με έμφαση στην ανάγκη για πολιτική βούληση, ισονομία και οικονομική δικαιοσύνη περιέγραψε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, το ζοφερό τοπίο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα, οι οποίες, όπως εξήγησε:

Κουβαλούν ακόμη δυσβάσταχτο βάρος από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και τη μείωση του ελληνικού ΑΕΠ (από 260 δισ. σε 165 δισ. ευρώ).

Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προσαυξήσεις για τις οφειλές τους και συνεπώς είναι αναπόφευκτη η δημιουργία μίας νέας γενιάς «κόκκινων δανείων».

Δεν ωφελήθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι κατευθύνθηκαν προς μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς να υπάρχει καμία σχετική δεσμευτική κοινοτική οδηγία. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, σε άλλες χώρες (όπως η Ιταλία) δόθηκαν δισεκατομμύρια στις ΜμΕ μέσω του ΤΑΑ.

Οι περισσότερες δεν έχουν πρόσβαση σε δανειοδότηση και όσες έχουν (μόλις 60.000 από τις 850.000 ΜμΕ), την εξασφαλίζουν με υψηλά επιτόκια, σε αντίθεση με τις ανταγωνίστριες τους μεγάλες εταιρείες που δανείζονται με το Euribor (και πολύ χαμηλότερο spread).

Ο κ. Χατζηθεοδίου κατέληξε πως καθώς όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η φορολογική πολιτική είναι υπέρ των ολιγοπωλίων, ο αθέμιτος ανταγωνισμός δημιουργεί μία νέα γενιά καρτέλ, τα οποία δεν είναι προς όφελος ούτε της οικονομίας, ούτε και των καταναλωτών.

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ: Έξι σημεία «κλειδιά» για το ιδιωτικό χρέος

Τις προτεραιότητες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους έθεσε από την πλευρά του και ο νομικός σύμβουλος της οργάνωσης Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος.

Όπως είπε, χρειάζεται:

Μία νέα πολιτική για το ιδιωτικό χρέος με επίκεντρο την προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της πρώτης κατοικίας.

Πραγματική διαφάνεια στον υπολογισμό των οφειλών.

Αποτελεσματικό έλεγχο των servicers και ουσιαστικές κυρώσεις.

Έναν εξωδικαστικό μηχανισμό που δεν θα μετρά μόνο πόσες ρυθμίσεις ολοκλήρωσε αλλά και πόσες από αυτές παραμένουν βιώσιμες μετά από 2 έως 5 χρόνια.

Πιστοποιημένους συμβουλευτικούς μηχανισμούς για την έμπρακτη στήριξη των καταναλωτών.

Ένα νέο και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας του πολίτη απέναντι στην υπερχρέωση βασισμένο στον Νόμο 3869 (2010).

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, Νίκος Γριζάνης, επανέφερε τις απαιτήσεις των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου για (α) άμεσο, οριζόντιο πάγωμα των πλειστηριασμών δανείων σε ελβετικό φράγκο και (β) άμεση ανάκληση – αναθεώρηση του άρθρου 128 και λύση σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Έκανε λόγο για έλλειψη πραγματικής βούλησης σχετικά με τα «κόκκινα δάνεια» σε ελβετικό φράγκο, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση. «Ψήφισαν την παγίδα και νομοθέτησαν για τα funds. Ψήφισαν να πάρουν σπίτια, όχι να σώσουν σπίτια», είπε μεταξύ άλλων, σημειώνοντας πως «σε Πολωνία, Ουγγαρία, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία 2,5 εκατ. [οφειλέτες] με ίδια δάνεια δικαιώθηκαν, ενώ στην Ελλάδα η προστασία του καταναλωτή δεν εφαρμόζεται».

«Δεν ζητάμε να μην πληρώσουμε, αλλά να πληρώσουμε για αυτά που πραγματικά πήραμε», τόνισε, προαναγγέλλοντας πως οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου θα ξαναβγούν στους δρόμους και θα επανεκκινήσουν τις δράσεις τους.