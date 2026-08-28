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Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν βάζει όρους για το άνοιγμα – Στο επίκεντρο Γάζα, Λίβανος και Συρία
Ειδήσεις
08:33 - 28 Αυγ 2026

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν βάζει όρους για το άνοιγμα – Στο επίκεντρο Γάζα, Λίβανος και Συρία

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν έθεσε τους όρους του για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο τερματισμός των πολέμων στη Μέση Ανατολή.

Ο Μοχσέν Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τα Στενά με τις ΗΠΑ θα πρέπει να προβλέπει τον τερματισμό των πολέμων και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία.

Πρόσθεσε ότι οι συγκρούσεις στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να τερματιστούν, ενώ ζήτησε από το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο και να σταματήσει τις επιθέσεις στη Συρία, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Ο Ρεζάι τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκομμένα από την ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «αποδείξουν τη σοβαρότητά τους» ως προς την εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων, προτού μπορέσει να οικοδομηθεί εκ νέου οποιαδήποτε σχέση εμπιστοσύνης.

Η Ουάσιγκτον δεν θέλει επιστροφή στη συμφωνία του Ιουνίου

Ωστόσο, η επιστροφή στη διπλωματία δεν φαίνεται να είναι άμεση.

Η Wall Street Journal μετέδωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στους όρους του μνημονίου κατανόησης που είχε συμφωνήσει με το Ιράν τον Ιούνιο.

Επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν ενδιαφέρεται πλέον για το πλαίσιο της συμφωνίας του Ιουνίου και προτιμά να περιμένει, προκειμένου να διαπιστώσει αν η στρατηγική οικονομικής πίεσης που εφαρμόζει η κυβέρνησή του απέναντι στο Ιράν θα αποδώσει.

Τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισαν «οικονομική D-Day», προειδοποιώντας χώρες που συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Έτσι, η Ουάσιγκτον μετατοπίζει το βάρος της στρατηγικής της από τη στρατιωτική δράση στην οικονομική πίεση.

Προσωρινή διέλευση από τα Στενά

Το Ιράν επιτρέπει πλέον έναν «προσωρινό και περιορισμένο» διάδρομο για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ρεζάι.

Όπως ανέφερε, το μέλλον της θαλάσσιας κυκλοφορίας θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαβουλεύσεων και των συνεννοήσεων με την Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Ομάν και το Ιράν συζήτησαν πρόταση για τη δημιουργία ενός προσωρινού κοινού θαλάσσιου διαδρόμου μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και τη διεξαγωγή επιχείρησης για την απομάκρυνση ναρκών από τον κρίσιμο διάδρομο εξαγωγής πετρελαίου.

Ωστόσο, σε βίντεο που αναρτήθηκε αργά την Πέμπτη στο X από τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), αποδίδεται στις αμερικανικές δυνάμεις η εκκαθάριση των ναρκών από τα Στενά.

Ο Κούπερ δήλωσε ότι οι δυνάμεις της CENTCOM έχουν συμβάλει τους τελευταίους μήνες στη διέλευση περίπου 1.500 εμπορικών πλοίων και 750 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από την περιοχή.

«Σήμερα, οι διεθνείς θαλάσσιες οδοί είναι ανοιχτές και η δυναμική ενισχύεται», ανέφερε.

Μόλις πέντε πλοία πέρασαν την Τρίτη

Παρά τις δηλώσεις αυτές, τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι μόλις πέντε πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Τρίτη.

Ο αριθμός απέχει δραματικά από τα περίπου 130 πλοία που διέσχιζαν συνήθως τον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν, επομένως, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με την ομαλή επαναλειτουργία τους να συνδέεται πλέον άμεσα όχι μόνο με τη ναυσιπλοΐα και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, αλλά και με την ευρύτερη προσπάθεια αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

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