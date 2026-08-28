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Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ
Ειδήσεις
10:15 - 28 Αυγ 2026

Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ

Reporter.gr Newsroom
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Ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από νοσηλεία για την αντιμετώπιση μιας σπάνιας αιματολογικής ασθένειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού στο Όσλο, ο βασιλιάς πέθανε ήρεμα στις 06:35 τοπική ώρα, στο εθνικό νοσοκομείο της νορβηγικής πρωτεύουσας. Τις τελευταίες ώρες της ζωής του, συγγενείς του βρέθηκαν στο πλευρό του, ενώ πολίτες άφησαν λουλούδια έξω από το παλάτι.

Ο Χάραλντ ήταν ο πρώτος Νορβηγός μονάρχης που γεννήθηκε στη χώρα εδώ και περίπου έξι αιώνες. Μετά από 35 χρόνια στον θρόνο, τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο γιος του, πρίγκιπας Χάακον.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ο Χάραλντ συνδέθηκε με τον εκσυγχρονισμό της μοναρχίας και θεωρήθηκε μια ιδιαίτερα αγαπητή και ενωτική προσωπικότητα. Με την απλότητα και τον προσιτό χαρακτήρα του κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση των Νορβηγών, με πολλούς να τον αποκαλούν «βασιλιά του λαού», όπως και τον πατέρα του, Όλαφ Ε΄.

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