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Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που ανοίγουν δωρεάν σε όλη τη χώρα
Magazino
07:30 - 28 Αυγ 2026

Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι που ανοίγουν δωρεάν σε όλη τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου.

Η Πανσέληνος του Αυγούστου είναι προ το πυλών και το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Τη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 12:44
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