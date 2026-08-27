Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε στη Χάγη ο «Χασάπης της Βοσνίας», υπεύθυνος για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο Ράτκο Μλάντιτς, πρώην διοικητής του στρατού των Σερβοβόσνιων και μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του πολέμου στη Βοσνία, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Η είδηση μεταδόθηκε από σερβικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαιώθηκε από διεθνή πρακτορεία.

Ο Μλάντιτς εξέτιε την ποινή του στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη. Η υγεία του είχε επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε υποστεί και εγκεφαλικά επεισόδια. Η οικογένεια και η υπεράσπισή του είχαν επανειλημμένα ζητήσει την προσωρινή ή πρόωρη αποφυλάκισή του για ανθρωπιστικούς λόγους, προκειμένου να μεταφερθεί στη Σερβία για ιατρική περίθαλψη. Τα σχετικά αιτήματα είχαν απορριφθεί.

Ο Ράτκο Μλάντιτς διετέλεσε διοικητής του Γενικού Επιτελείου του Στρατού της Republika Srpska κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, από το 1992 έως το 1995. Υπήρξε κεντρικό πρόσωπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Σερβοβόσνιων κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η οποία διήρκεσε από το 1992 έως το 1995.

Η Σρεμπρένιτσα και η πολιορκία του Σεράγεβο

Το όνομά του συνδέθηκε άμεσα με ορισμένες από τις πιο σοβαρές θηριωδίες του πολέμου της Βοσνίας, με κορυφαία τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995.

Περισσότεροι από 8.000 Βόσνιοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια δολοφονήθηκαν μετά την κατάληψη του θύλακα από τις δυνάμεις των Σερβοβόσνιων. Η Σρεμπρένιτσα έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως γενοκτονία και αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις που εξετάστηκαν από τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη.

Ο Μλάντιτς είχε επίσης κεντρικό ρόλο στην πολυετή πολιορκία του Σεράγεβο, κατά την οποία η πόλη βρέθηκε υπό συνεχή στρατιωτική πίεση και βομβαρδισμούς.

Καταδίκη σε ισόβια

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία καταδίκασε τον Μλάντιτς το 2017 σε ισόβια κάθειρξη, κρίνοντάς τον ένοχο για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάσεις των νόμων και των εθίμων του πολέμου. Η καταδίκη του επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 2021, καθιστώντας την ποινή οριστική.

Μετά από χρόνια ως φυγόδικος, συνελήφθη στις 26 Μαΐου 2011 στη Σερβία και μεταφέρθηκε στη Χάγη, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπό κράτηση.

Η διεθνής δικαιοσύνη είχε αποδώσει στον Μλάντιτς ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εγκληματικών επιχειρήσεων κατά του άμαχου πληθυσμού, ενώ η υπόθεση της Σρεμπρένιτσα αποτέλεσε κομβικό σημείο στην καταδίκη του.

Μάλιστα, τον Μάιο του 2026 είχε απορριφθεί το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς από το διεθνές δικαστήριο του ΟΗΕ, παρά το γεγονός ότι ο καταδικασμένος Σερβοβόσνιος στρατηγός βρισκόταν, σύμφωνα με τους δικαστές, «στα τελευταία στάδια της ζωής του».

Ο θάνατός του κλείνει τον κύκλο μιας από τις πλέον σημαντικές και αμφιλεγόμενες υποθέσεις της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που συνδέονται με τους πολέμους της πρώην Γιουγκοσλαβίας.