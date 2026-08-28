Ο Πούτιν θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο στο Ιράν - Τι λένε απόρρητες εκθέσεις

Το μυστηριώδες ταξίδι του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκε λίγο μετά από νέα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τα οποία το Κρεμλίνο θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδυναμωθεί από τον πόλεμο στο Ιράν, γεγονός που προσφέρει στη Ρωσία την ευκαιρία να κλιμακώσει τις ενέργειές της εναντίον αμερικανικών συμφερόντων και συμμάχων στην Ευρώπη, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι λεπτομέρειες των συνομιλιών του Ράτκλιφ με τον Ρώσο ομόλογό του παραμένουν απόρρητες. Ωστόσο, ένα από τα δύο άτομα δήλωσε στην Washington Post ότι ο επικεφαλής της CIA προειδοποίησε τη Μόσχα να μην εντείνει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε αντίθετα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο άτομο, όπως και άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ο Ράτκλιφ πέταξε στη Μόσχα την Τρίτη, στην πρώτη γνωστή επίσκεψη εκεί διευθυντή της CIA από τα τέλη του 2021, όταν ο τότε επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, Γουίλιαμ Τζ. Μπερνς, είχε προσπαθήσει να αποτρέψει το Κρεμλίνο από το να εισβάλει στην Ουκρανία.

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, SVR, επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με τον Ράτκλιφ, λέγοντας ότι δεν υπήρχε «τίποτα ασυνήθιστο» στις συναντήσεις.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η CIA και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν το ταξίδι του Ράτκλιφ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την Πέμπτη τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να διατάξει επίθεση εναντίον Αμερικανών συμμάχων στην Ευρώπη. «Δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού του Ράτκλιφ.

Οι απόρρητες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο Πούτιν θεωρεί πως οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμωθεί από τον εξάμηνο πόλεμο στο Ιράν έρχονται μετά από αναφορές για μειωμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα στρατευμάτων και ελλείψεις σε πυρομαχικά, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης εκστρατείας εναντίον της Τεχεράνης.

Τα αμερικανικά αποθέματα βασικών όπλων έχουν μειωθεί δραματικά, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Patriot και άλλων πλατφορμών αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και προηγμένων επιθετικών όπλων, όπως οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk και το σύστημα τακτικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς του Στρατού, γνωστό ως Army Tactical Missile System (ATACMS), το οποίο είναι επίσης ιδιαίτερα αναγκαίο στην Ουκρανία.

Η Post είχε προηγουμένως αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν χάσει περίπου το ένα τέταρτο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Reaper, τα οποία κοστίζουν από 30 έως 50 εκατομμύρια δολάρια το καθένα και χρησιμοποιούνται για επιτήρηση και στοχοποίηση.

Οι ελλείψεις όπλων έχουν προκαλέσει ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Ουάσιγκτον να αποτρέψει μια πιθανή σύγκρουση με την Κίνα.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν δημοσίως αρνηθεί ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε πυρομαχικά, την ίδια στιγμή όμως πιέζουν τους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή.

Τα άτομα που γνωρίζουν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εκτίμηση του Πούτιν για τη στρατηγική θέση των ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν αυτές οι πληροφορίες ή για το πόσο βέβαιοι είναι οι αναλυτές της CIA ως προς την ακρίβειά τους.

Ο Ράτκλιφ έφτασε στη Μόσχα το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα, με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17A, αφού προηγουμένως είχε κάνει στάση στη Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετονίας. Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε μια αυτοκινητοπομπή, με ορισμένα οχήματα να φέρουν διπλωματικές πινακίδες, να κινείται στο κέντρο της Μόσχας. Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, το C-17A απογειώθηκε από τη Μόσχα στις 17:30, περίπου 8,5 ώρες μετά την προσγείωσή του.

Καθώς ο χερσαίος πόλεμος στην Ουκρανία έχει ουσιαστικά περιέλθει σε αδιέξοδο, η Μόσχα και το Κίεβο έχουν εξαπολύσει ολοένα και πιο καταστροφικά πλήγματα στο έδαφος η μία της άλλης. Η Ουκρανία έχει πλήξει στόχους υψηλού προφίλ, στοχεύοντας συχνά κομβικά σημεία της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η Μόσχα, από την άλλη, συνεχίζει να βομβαρδίζει πολιτικούς στόχους, όπως πολυκατοικίες, καθώς και βιομηχανικές υποδομές και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει εκμεταλλευτεί τη μείωση των αποθεμάτων πυραύλων αναχαίτισης της ουκρανικής αεράμυνας, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευρωπαϊκές χώρες έχουν δεσμευτεί να προμηθεύσουν το Κίεβο με πυραύλους αναχαίτισης, όμως πολλοί από αυτούς δεν αναμένεται να φτάσουν πριν από το επόμενο έτος.

Το ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα ήταν «λιγότερο θέμα του ότι ο Πούτιν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο», επειδή ο στρατός του δεν έχει καταφέρει να σπάσει το αδιέξοδο στο ουκρανικό μέτωπο, «και περισσότερο επειδή η Ρωσία εκτιμά ότι εμείς έχουμε εξαντληθεί και δεν μπορούμε να παρέμβουμε», δήλωσε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Ράτκλιφ είπε στους Ρώσους αξιωματούχους ότι, εάν ο Πούτιν κλιμάκωνε σημαντικά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό θα ωθούσε τον Τραμπ προς την πλευρά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το ίδιο άτομο.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει στον πέμπτο χρόνο του, η Ευρώπη έχει δεχθεί επιθέσεις υβριδικού πολέμου, συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε της Γερμανίας, οι οποίες, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές και ορισμένες κυβερνήσεις, φαίνεται να είναι έργο της Ρωσίας.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα τα κράτη της Βαλτικής, έχουν εκφράσει ανησυχία ότι ο Πούτιν μπορεί να αυξήσει την πίεση ή να εγκρίνει ολοένα και πιο προκλητικές παραβιάσεις και εισβολές, συνεχίζοντας μια σειρά παραβιάσεων του εναέριου χώρου και περιστατικών με drones που φαίνεται να ήταν αποτέλεσμα λανθασμένης πορείας.