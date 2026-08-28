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Γερμανική χημική βιομηχανία: Ισχυρή ανάκαμψη τον Αύγουστο λόγω της κρίσης στο Ορμούζ
Ειδήσεις
09:35 - 28 Αυγ 2026

Γερμανική χημική βιομηχανία: Ισχυρή ανάκαμψη τον Αύγουστο λόγω της κρίσης στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική βελτίωση κατέγραψε τον Αύγουστο το επιχειρηματικό κλίμα στη χημική βιομηχανία της Γερμανίας, καθώς οι ελλείψεις προϊόντων στην Ασία, που συνδέονται με τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ενισχύουν τη ζήτηση για γερμανικά χημικά προϊόντα.

Ο σχετικός δείκτης του ifo εκτινάχθηκε στις -2,4 μονάδες, από -26,3 μονάδες τον Ιούλιο. Για πρώτη φορά εδώ και τέσσερα χρόνια, μάλιστα, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται θετικές ως προς την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση: ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στις +11,6 μονάδες, από -14,6 τον προηγούμενο μήνα.

Βελτίωση σημειώθηκε και στις προσδοκίες για τους επόμενους μήνες, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανεβαίνει από -37,2 σε -15,5 μονάδες.

«Οι ελλείψεις στην προμήθεια από την Ασία, που προκύπτουν από τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, αυξάνουν τη ζήτηση για χημικά προϊόντα γερμανικής παραγωγής», δήλωσε η ειδικός του ifo για τον κλάδο, Άννα Βολφ.

Ενισχύονται παραγωγή και εξαγωγές

Καθώς δεν διαφαίνεται άμεση αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, οι γερμανικές χημικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η βελτίωση της δραστηριότητας θα συνεχιστεί.

Τα σχέδια παραγωγής δείχνουν ότι οι εταιρείες προσανατολίζονται σε αύξηση της παραγωγής, ενώ θετική είναι και η εικόνα στις εξαγωγές.

Ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε στις +10,1 μονάδες, από -22,7 μονάδες τον Ιούλιο, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή μέσα σε έναν μήνα.

Παράλληλα, η κατάσταση όσον αφορά τις προμήθειες έχει βελτιωθεί κάπως. Κατά το τρίτο τρίμηνο, μόλις το 13,8% των χημικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ελλείψεις υλικών, έναντι περίπου μίας στις τρεις επιχειρήσεις το δεύτερο τρίμηνο.

Το κόστος παραμένει «αγκάθι»

Παρά τη βελτίωση, ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίως λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και του κόστους παραγωγής στη Γερμανία.

Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις αναμένουν ότι θα συνεχιστούν οι περικοπές θέσεων εργασίας, παρά την ανάκαμψη της δραστηριότητας.

Με άλλα λόγια, η γερμανική χημική βιομηχανία βλέπει πλέον σαφή σημάδια βελτίωσης, με την κρίση στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες να ενισχύει προσωρινά τη ζήτηση για τα προϊόντα της. Ωστόσο, τα υψηλά κόστη εξακολουθούν να περιορίζουν τις προοπτικές του κλάδου και να κρατούν υπό πίεση την απασχόληση.

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