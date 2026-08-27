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Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο
Πολιτική
14:53 - 27 Αυγ 2026

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο

Reporter.gr Newsroom
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Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την επαναφορά στο προσκήνιο των τουρκικών διεκδικήσεων, αλλά και το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου, αναφέρθηκε την Πέμπτη (27/8) ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της ΝΔ.

Όπως υπογράμμισε στην ΕΡΤ ο κ. Συρίγος «Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διυπουργική επιτροπή που λέγεται Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλλεις την αίτηση (…). Άρα, είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο, είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα, το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και αορίστως τους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιόν υποβάλλεις αίτηση για άδεια».

Παράλληλα, επισήμανε «Και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Τουρκία, ακολουθούν ένα πολύ αυστηρό σύστημα αδειών. Δεν το ακολουθούν όλες οι χώρες. Η Βρετανία, ας πούμε, δεν είναι τόσο αυστηρή σε αυτά τα θέματα. Και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύ αυστηρές στο θέμα της χορήγησης αδειών. Λένε σε μένα θα υποβάλεις την αίτηση για άδεια. Άρα, μια γενικόλογη ενημέρωση χωρίς αίτηση για άδεια δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί πρόβλημα. Αντιθέτως, το να υποβάλει αίτηση για άδεια είναι «κόκκινη γραμμή».

Μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου διευκρίνισε το εξής «Η Meridiam είναι μια εταιρία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Δεν θα έμπαινε ποτέ (…). Την ενδιαφέρει να γίνει το έργο. Ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται με 657 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση απευθείας συν 100 εκατομμύρια ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Meridiam δεν θα έμπαινε ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μη γίνει και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού Πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στήνεται τώρα και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 15:05
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