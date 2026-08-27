Έλενα Ακρίτα: Ευκαιρία για ένα ακόμη τζαρτζάρισμα

Κενή θα παραμείνει μια θέση αντιπροέδρου στη Βουλή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρου πρότεινε για την αντικατάστασή της την Έλενα Ακρίτα, την υπερψήφιση της οποίας, ωστόσο, απορρίπτει η κυβερνητική πλειοψηφία.

Στον ΣΥΡΙΖΑ απάντησαν σε υψηλούς τόνους και η Ακρίτα δήλωσε ότι η μη στήριξη από το κυβερνητικό κόμμα αποτελεί παράσημο για την ίδια. Παράλληλα, γίνεται λόγος για θεσμική εκτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Πράγματι, ανάμεσα στα κόμματα του δημοκρατικού και συνταγματικού τόξου συνηθιζόταν να ψηφίζονται οι εκάστοτε υποψήφιοι που πρότειναν οι ΚΟ με ευρείες πλειοψηφίες. Το γεγονός ότι για μια τέτοια θεσμική θέση δεν συγκεντρώνεται η απαραίτητη πλειοψηφία είναι από μόνο του ανησυχητικό, καθώς γεννά εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο τα κόμματα είναι σε θέση να βρουν πεδία συνεννόησης για μεγάλα θέματα, αν δεν μπορούν να βρουν κοινό τόπο ούτε στα τυπικά.

Από την άλλη, η απόρριψη της Έλενας Ακρίτα από τη Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να ήταν αναμενόμενη. Τις τελευταίες ημέρες είχε προηγηθεί δημόσια αντιπαράθεση, με σκληρούς χαρακτηρισμούς, με τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη για τα μάτια της Μαντόνα. Ασφαλώς, αυτό δεν ήταν και η καλύτερη προϋπόθεση για να διασφαλίσει η Ακρίτα διακομματική στήριξη. Όταν το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει για τα μάτια μιας celebrity, δύσκολα μετά πέφτει αρκετά ώστε να χωρέσει μια θεσμική ψηφοφορία.

Υπάρχει, όμως, και το άλλο σενάριο. Η Ρένα Δούρου να πρότεινε σκόπιμα για τη θέση την Έλενα Ακρίτα, χωρίς να περιμένει θετική στάση από τη ΝΔ, ώστε να τραβήξει τα βλέμματα και να αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως πειστική αντιπολίτευση με προοπτική, σε μια περίοδο όπου διεκδικεί τον επαναπατρισμό απογοητευμένων ψηφοφόρων που έχουν βρει καταφύγιο στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή του δίνει κάποιους πόντους στη μάχη που δίνει για την επιβίωσή του. Και αν η επιλογή της Ακρίτα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη διακομματική συναίνεση, κατάφερε τουλάχιστον να απασχολήσει τον δημόσιο βίο για ένα ακόμη πολιτικό τζαρτζάρισμα. Δεν είναι και λίγο για τα δεδομένα της εποχής…