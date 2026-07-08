ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις
12:57 - 08 Ιουλ 2026

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι συνεχιζόμενες ανταλλαγές επιθέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν καθιστούν ακόμη πιο δύσκολες τις ήδη περίπλοκες προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε την Τετάρτη (8/7) η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Ειδικότερα, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, η Κάλας χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συναντηθούν τη Δευτέρα με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Κόλπου, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε ότι η διατήρηση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών και τις πιθανές επιπτώσεις στη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο.

Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τη χρήση του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ, λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών εντάσεων και του ενδεχομένου νέας κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με την EASA, η σχετική οδηγία για τον εναέριο χώρο των δύο χωρών θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Αυγούστου.

Το προηγούμενο δελτίο ασφαλείας της υπηρεσίας, το οποίο λήγει σήμερα, περιελάμβανε και τον Λίβανο. Παράλληλα, συνέστηνε στις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη λειτουργία τους στους εναέριους χώρους του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Κατάρ, του Ομάν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα
Πολιτική

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών - Δουδωνής: Ακραία μεθόδευση
Πολιτική

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών - Δουδωνής: Ακραία μεθόδευση

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ
Επιχειρήσεις

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.
Ειδήσεις

Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν

Τραμπ: Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα και θέλει να αποκτήσει F-35
Ειδήσεις

Τραμπ: Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα και θέλει να αποκτήσει F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:28

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Πολιτική
08/07/2026 - 14:22

ΠΑΣΟΚ κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 14:07

Apple: Ανακοίνωσε πολυετή συμφωνία με τη Broadcom ύψους 30 δισ.

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 14:06

METLEN: Η πρώτη ελληνική εταιρεία με βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 37009 για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων

Φορολογία
08/07/2026 - 13:55

ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 13:54

UniCredit: Στο 47,59% το ποσοστό της στην Commerzbank – Διευρύνονται οι αντιδράσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 13:53

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:46

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κιλκίς - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:40

NATO: Η επόμενη Σύνοδος στην Αλβανία αλλά πότε; - Προς αναβολή λόγω εντάσεων με Τραμπ

Πολιτική
08/07/2026 - 13:38

Τσουκαλάς: Ανησυχητικές οι εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Περιμένουμε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό

Πολιτική
08/07/2026 - 13:29

Ανδρουλάκης: Καταθέσαμε 24 φορές τροπολογία για βαρέα και ανθυγιεινά σε ΕΚΑΒ και νοσηλευτές

Πολιτική
08/07/2026 - 13:28

Η Ευρώπη ενδυναμώνει τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας - Στρατηγική συμβολή της ΕΑΚ στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας CSC-EDIC

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 13:20

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08/07/2026 - 13:18

Δημόσιος οργανισμός ή προσωπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων;

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 13:11

Εξάρχου στον Economist: Εφικτή η μετάβαση της οικονομίας σε μία δυναμική φάση ανάπτυξης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:00

Ελληνοτουρκική... νότα στο ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν ζητά άρση αποκλεισμών στην ευρωπαϊκή άμυνα

Οικονομία
08/07/2026 - 12:59

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:57

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Πολιτική
08/07/2026 - 12:47

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

Πολιτική
08/07/2026 - 12:45

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών - Δουδωνής: Ακραία μεθόδευση

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 12:41

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/07/2026 - 12:39

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:28

Αλλάζουν τα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Εμπορεύματα
08/07/2026 - 12:25

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:17

Λέττα: Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 12:11

Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη

Ναυτιλία
08/07/2026 - 12:06

Υπουργείο Ναυτιλίας: Παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του λιμανιού της Ραφήνας

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:04

Τραμπ: Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα και θέλει να αποκτήσει F-35

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ