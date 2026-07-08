Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Οι συνεχιζόμενες ανταλλαγές επιθέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν καθιστούν ακόμη πιο δύσκολες τις ήδη περίπλοκες προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε την Τετάρτη (8/7) η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Ειδικότερα, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, η Κάλας χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συναντηθούν τη Δευτέρα με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Κόλπου, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε ότι η διατήρηση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών και τις πιθανές επιπτώσεις στη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο.

The exchanges of fire between the US and Iran further complicate already fraught talks to end the war. Iran’s attacks on Bahrain and Kuwait are unacceptable.



Under the memorandum, Tehran committed to reopening the Strait of Hormuz. Its recent attacks on ships near the Strait… July 8, 2026

Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τη χρήση του εναέριου χώρου του Ιράν και του Ιράκ, λόγω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών εντάσεων και του ενδεχομένου νέας κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με την EASA, η σχετική οδηγία για τον εναέριο χώρο των δύο χωρών θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Αυγούστου.

Το προηγούμενο δελτίο ασφαλείας της υπηρεσίας, το οποίο λήγει σήμερα, περιελάμβανε και τον Λίβανο. Παράλληλα, συνέστηνε στις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη λειτουργία τους στους εναέριους χώρους του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Κατάρ, του Ομάν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.