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«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών
Πολιτική
12:45 - 08 Ιουλ 2026

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών

Reporter.gr Newsroom
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Η πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

«Το αίτημα παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής γιατί δεν ζητά να κληθούν δημόσια πρόσωπα όπως προβλέπεται και τα οποία έχουν κληθεί ξανά. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της επιτροπής. Ζητούμε την απόρριψη των αιτημάτων», είπε νωρίτερα ο κ. Βορίδης.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από τη μεριά του τόνισε μέσω Χ πως έχει ήδη καταθέσει.

Στην ανάρτηση στο Χ ο κ. Δημητριάδης αναφέρει: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;»

Ο πρώην στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησε για «ταύτιση με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής», η οποία -όπως είπε- «έχει ήδη οδηγήσει στην εξαΰλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρίκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ)».

Η στάση της ΝΔ προκάλεσε έντονη αντίδραση των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση, οι οποίοι κάνουν λόγο για μεθοδεύσεις της κυβέρνησης ώστε να μη φτάσει στη Βουλή το θέμα.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Δουδωνής δήλωσε:

«Η σημερινή ακραία μεθόδευση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να μην κληθούν τα δύο πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν τα απαιτούμενα 2/5, αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός εμμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, για λόγους που έχει εξηγήσει ο κ. Δρυμιώτης σε σχετική του τοποθέτηση.

Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια την Βουλή μέσω του Αντιπροέδρου της, του κ. Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα κάνει σήμερα. Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt43bh6y8cp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 15:05
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