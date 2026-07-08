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Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα
Πολιτική
12:47 - 08 Ιουλ 2026

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου βρέθηκε την Τετάρτη (8/7) ο Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για όσα ισχυρίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε, όταν ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να ψηφίσει τους νέους ποινικούς κώδικες, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019.  

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζήτησε από τη δικαιοσύνη αυτεπάγγελτη έρευνα για τις δηλώσεις Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και καταγγέλλοντας συναλλαγή μεταξύ ΝΔ και Τσίπρα.

«Αφού η ΝΔ το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα η δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η Ελληνική Λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διαλευκανθεί η καταγγελία, ή αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα πρωθυπουργού, να νομοθετήσει υπέρ ποινικών», δήλωσε στους δημοσιογράφους και προσέθεσε:

«Αυτό δείχνει ότι η σήψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έσυρε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον.

Ο ένας καλύπτει τον άλλον. Ο Τσίπρας τρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης τρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν.

Εσείς γνωρίζετε κάτι, κύριε Πρόεδρε; Στοιχεία; Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή, η ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιους ολιγάρχες αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.»

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