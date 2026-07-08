Νετανιάχου για Χέγκσεθ: Ίσως η ακύρωση της επίσκεψης να σημαίνει κάτι καλό

Η αιφνιδιαστική ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Ισραήλ προκαλεί έντονη κινητικότητα στο διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς συνέπεσε με την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και με τις εξελίξεις γύρω από την πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι ο Χέγκσεθ επρόκειτο να μεταβεί στο Ισραήλ για συνομιλίες μαζί του και με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ωστόσο η επίσκεψη ακυρώθηκε επειδή, όπως είπε, ο Αμερικανός υπουργός «ανακλήθηκε» στην Ουάσιγκτον. Παρότι ο Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί ότι η εξέλιξη αυτή ίσως αποτελεί θετική ένδειξη για το Ισραήλ, αμερικανικές πληροφορίες έδειχναν ότι ο Χέγκσεθ παρέμεινε τελικά μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, στην ατζέντα των επαφών βρισκόταν τόσο το ιρανικό ζήτημα όσο και η πιθανότητα πώλησης αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ένα ενδεχόμενο που προκαλεί έντονη ανησυχία στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του σε μια τέτοια συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι θα διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς θεωρεί πως η Άγκυρα διατηρεί επιθετικές φιλοδοξίες στην περιοχή. Όπως αποκάλυψε, έχει ήδη μεταφέρει τις ενστάσεις του προσωπικά στον πρόεδρο Τραμπ.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι εξετάζει την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία μετά την αγορά των ρωσικών S-400, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της διαδικασίας για την πώληση F-35 στην Άγκυρα. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση εξακολουθεί να συναντά σημαντικά νομικά και πολιτικά εμπόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο Κογκρέσο όσο και στο Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, η νέα όξυνση στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης φαίνεται να ενισχύει τις ισραηλινές θέσεις, καθώς το Τελ Αβίβ αντιμετώπιζε με επιφύλαξη κάθε προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και επιδιώκει την περαιτέρω αποδυνάμωση της ιρανικής στρατιωτικής ισχύος.

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