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Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία
Ειδήσεις
14:28 - 08 Ιουλ 2026

Χέγκσεθ: Ακύρωσε τη συνάντηση με Νετανιάχου όπου θα συζητούνταν το ενδεχόμενο πώλησης των F-35 στην Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε την προγραμματισμένη για την Τετάρτη (8/7) συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία επρόκειτο να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Reuters, η οποία μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις στην ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Χέγκσεθ επρόκειτο επίσης να έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ισραήλ, με το ζήτημα του Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ δεν σχολίασε άμεσα τις πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες συναντήσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας.

Από την πλευρά της, η Τουρκία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, έχει επανειλημμένα ασκήσει έντονη κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία. Παράλληλα, έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι επιδιώκει να υπονομεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στην οποία διαμεσολάβησε το Πακιστάν.

Σε συνέντευξή του στο CNN την Τρίτη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι αντιτίθεται στην προοπτική πώλησης μαχητικών F-35 στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι έχει μεταφέρει την αντίθεσή του στον πρόεδρο Τραμπ.

«Μια τέτοια εξέλιξη θα ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τουρκία διατηρεί επιθετικές φιλοδοξίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στις απειλές σε βάρος της χώρας μας.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία μαζί με τον Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προτίθεται να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Άγκυρα μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 το 2019. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις τόσο στο αμερικανικό Κογκρέσο όσο και στο Ισραήλ.

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον–Άγκυρας είχαν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση της Τουρκίας να αποκτήσει το ρωσικό σύστημα S-400, γεγονός που οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιβολή κυρώσεων κατά μεγάλης τουρκικής αμυντικής εταιρείας και στον αποκλεισμό της χώρας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Παρότι οι διμερείς σχέσεις έχουν βελτιωθεί αισθητά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, η πώληση των F-35 στην Τουρκία εξακολουθεί να παραμένει απαγορευμένη βάσει της ισχύουσας αμερικανικής νομοθεσίας.

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