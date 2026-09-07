Λίβανος: Τουλάχιστον έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ισραηλινά πλήγματα σε πόλη του νότιου Λιβάνου νωρίς τη Δευτέρα (7/9) σκότωσαν τουλάχιστον 11 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά και δύο διασώστες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ έχει εντείνει τις βομβαρδιστικές επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες, παρά την εκεχειρία του Ιουνίου, η οποία είχε ως στόχο να σταματήσει τις συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα την Κυριακή (6/9).

Ειδικότερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν κτίριο κατοικιών στην πόλη Κφαρ Ρουμάν, στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και τραυματίζοντας άλλους πέντε, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε ξεχωριστό ισραηλινό πλήγμα με drone εναντίον πολιτικού οχήματος στην ίδια πόλη, σκοτώθηκαν δύο διασώστες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ανέφερε το πρακτορείο.

Όπως επισημαίνεται τα συγκεκριμένα πλήγματα στην πόλη πραγματοποιήθηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί διαδικτυακή προειδοποίηση εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε ξεχωριστή προειδοποίηση εκκένωσης λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, για περιοχές γύρω από ένα κτίριο σε άλλη πόλη του νότιου Λιβάνου, όπου, όπως ανέφερε, επρόκειτο να πλήξει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Σημειώνεται ότι τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτώσει περισσότερους από 4.300 ανθρώπους από τότε που η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου — δύο ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν — προκαλώντας ισραηλινή αεροπορική και χερσαία επίθεση.

Η εκεχειρία οδήγησε σε δραματική μείωση της βίας, ωστόσο τα ισραηλινά στρατεύματα που έχουν καταλάβει μεγάλες περιοχές του νότιου Λιβάνου συνεχίζουν να κατεδαφίζουν χωριά στη ζώνη ασφαλείας που έχει ορίσει μονομερώς το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει επίσης να πραγματοποιεί πλήγματα τόσο εντός της ζώνης όσο και βόρεια αυτής, τις περισσότερες φορές χωρίς προειδοποιήσεις εκκένωσης.