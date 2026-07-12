Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το Amiri Diwan, το επίσημο γραφείο του εμίρη και ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο του Εμίρη γνωστοποίησε τον θάνατο του «Πατέρα Εμίρη», εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά του και αποτίοντας φόρο τιμής στην προσφορά του προς το Κατάρ.

«Το Γραφείο του Εμίρη ανακοίνωσε τον θάνατο της Αυτού Υψηλότητας του Πατέρα Εμίρη, σεΐχη Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, το πρωί της Κυριακής. Είθε ο Αλλάχ να αναπαύσει την ψυχή του και να του αποδώσει την καλύτερη ανταμοιβή για όσα προσέφερε στην πατρίδα και το έθνος του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ηγέτης που άλλαξε το Κατάρ

Ο σεΐχης Χάμαντ κυβέρνησε το Κατάρ από το 1995 έως το 2013, περίοδο κατά την οποία το μικρό κράτος του Κόλπου εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες οικονομικές και διπλωματικές δυνάμεις της περιοχής.

Ανέλαβε την εξουσία το 1995, έπειτα από αναίμακτο πραξικόπημα με το οποίο ανέτρεψε τον πατέρα του, και κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησής του αξιοποίησε τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου της χώρας, ενισχύοντας την οικονομική ισχύ και τη διεθνή επιρροή του Κατάρ.

Καθοριστική υπήρξε επίσης η συμβολή του στην ανάπτυξη του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, το οποίο εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς ειδησεογραφικούς οργανισμούς, ενισχύοντας την παρουσία του Κατάρ στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, επί των ημερών του το εμιράτο εξασφάλισε τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022, ενός γεγονότος που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Εθελοντική μεταβίβαση της εξουσίας

Τον Ιούνιο του 2013, ο σεΐχης Χάμαντ προχώρησε σε μια σπάνια για τα δεδομένα των μοναρχιών του Κόλπου απόφαση, μεταβιβάζοντας οικειοθελώς την εξουσία στον διάδοχο του θρόνου και γιο του, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα εμίρης του Κατάρ.

Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε τότε μια κίνηση που στόχευε στη διασφάλιση της ομαλής διαδοχής και της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα.

Καθοριστικός παίκτης στη Μέση Ανατολή

Παρά το μικρό του μέγεθος και τον πληθυσμό που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια κατοίκους, το Κατάρ εξελίχθηκε επί των ημερών του σεΐχη Χάμαντ σε κορυφαίο εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), σημαντικό διεθνή επενδυτή και βασικό διαμεσολαβητή στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής.

Σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και με αυξανόμενη επιρροή στη διεθνή διπλωματία, το εμιράτο ενίσχυσε σημαντικά τον γεωπολιτικό του ρόλο, καθιστώντας τον σεΐχη Χάμαντ μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ.